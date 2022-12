Qatar 2022: attenzione alle false live streaming su YouTube

Nonostante sia l’ultima settimana dei Mondiali di Calcio 2022 i pericoli crescono e nascono nuove truffe a tema. Infatti, diversi canali YouTube stanno offrendo dirette streaming delle partite della Coppa del Mondo Qatar 2022. Peccato però che non sia questo il canale ufficiale per vederle.

Si tratta di veri e propri raggiri molto pericolosi che sfruttano l’ingenuità degli utenti. Magari in quel momento stanno proprio cercando una soluzione streaming perché in viaggio o per altri motivi. Sappiate che i diritti di queste partite, in Italia, li ha acquistati la Rai.

Quindi, l’unico modo per poter guardare in diretta le Semifinali di Qatar 2022 in streaming è Rai Play e non YouTube. Piuttosto, su quest’ultimo è possibile dare un’occhiata agli highlights. L’obiettivo di questi cybercriminali o furbetti del Web è profilare i vostri dati e monetizzare sulla piattaforma streaming ora di proprietà Google.

La cosa grave è che in alcuni casi vengono creati link pubblicitari su social network che sponsorizzano le dirette con frasi accattivanti. Poi però, cliccando sul link, prima di raggiungere la partita, l’internauta si trova a combattere contro annunci pubblicitari invasivi. Ed è lì che avviene il danno con una profilazione commerciale o con truffe online pericolose.

Qatar 2022 su YouTube? Una soluzione per monetizzare e truffare gli utenti

Fate molta attenzione quindi in merito a nuove possibili soluzioni per vedere in diretta questi mondiali. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come vedere le Semifinali di Qatar 2022 in streaming anche dall’estero, perciò diffidate dalle soluzioni che propongono YouTube.

Alcune segnalazioni in merito hanno fatto notare che quando un utente si collegava effettivamente era in corso la partita promessa. Peccato però che si trattava di un’amichevole registrata con FIFA 23 e non della diretta in corso. Non ci voleva molto a capirlo, ma intanto il creator aveva già alzato il numero di visualizzazioni.

Attenzione però perché a volte dietro questi video si celano veri e propri cybercriminali che, promettendo dirette streaming delle partite di Qatar 2022 su YouTube, infilano pagine phishing nei link sponsorizzati per collegarsi. In questo caso e contro altre possibili minacce ti consigliamo di proteggerti con un buon antivirus come Bitdefender ora in offerta sul sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.