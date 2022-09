Streaming pirata: ora gli utenti rischiano multe e denuncia penale

La lotta contro lo streaming pirata si sta intensificando. Ora le Forze dell’Ordine puntano anche all’utilizzatore finale oltre che ai fornitori di questi contenuti illegali. Ciò è emerso e confermato dal fatto che in questi giorni circa 6.000 utenti sono stati multati fino a mille euro.

Inoltre, insieme alla multa hanno ricevuto anche una denuncia penale. La Guardia di Finanza sta facendo passi da gigante in questo senso mettendo in campo qualunque strategia. La pirateria è un male che deve essere contrastato con ogni forza, anche perché non solo ruba i proventi dal settore dell’intrattenimento, ma risulta anche pericoloso per chi ne fruisce.

Da una parte il rischio è quello di finire braccati dalle Forze dell’Ordine invischiati in un’indagine contro lo streaming pirata. Dall’altra, spesso questi contenuti illegali sono realizzati da cybercriminali che li condiscono con malware, trojan, spyware e ransomware, oltre a truffe dove chi paga rimane senza soldi e contenuti da guardare.

Streaming pirata: per gli utenti è un pericolo serio

Non bisogna prendere sottogamba lo streaming pirata. Molti pensano erroneamente: “Tanto non mi prenderanno mai”. Peccato però che nella rete internet tutto è tracciato ed è facile, sotto indagine, che le Forze dell’Ordine raggiungano chi ne fa utilizzo.

Inoltre, questa pratica detta anche “pezzotto” e IPTV Illegale è pericolosa perché spesso nasconde truffe e attacchi informatici malevoli. Soffermandosi su questi ultimi, Webroot ha evidenziato come sempre più spesso sui siti di streaming pirata sono in agguato minacce nascoste:

I risultati sono stati scioccanti. Praticamente ogni sito aveva collegamenti a contenuti dannosi o fuorvianti di qualche tipo. Ma ciò che è più allarmante è la varietà e la portata dei danni che questi siti – anche quelli che potresti ritenere relativamente “sicuri” – possono infliggere.

I fornitori di contenuti legittimi si affidano a modelli pubblicitari o di abbonamento per generare entrate, perché il contenuto non è libero di creare od ospitare. Ma anche i siti di streaming illegali devono fare soldi e, sebbene ci siano molti annunci discutibili sulle loro pagine, uno dei modi principali in cui generano entrate è fornire ai criminali informatici l’accesso a te.

Perciò il nostro consiglio è quello di affidarti a piattaforme legittime che offrono contenuti sicuri, senza possibili link a pagine discutibili, pericolose anche per i più piccoli. Attualmente in offerta c’è DAZN che offre tantissimo sport tra cui anche la Serie A TIM.

Tra l’altro i suoi contenuti prevedono una crescita importante nei prossimi mesi. Infatti, DAZN ha da poco acquisito Eleven Group. Perciò l’offerta sarà ancora più ricca e tu potrai divertirti senza il pericolo di ricevere una multa insieme a una denuncia penale per pirateria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.