Strawberry, sta per arrivare l'AI che pensa prima di rispondere

Strawberry è il nuovo modello di Intelligenza Artificiale sviluppato da OpenAI, già creatore del pioniere ChatGPT: secondo un leak, verrà rilasciato prima del previsto autunno. A rivelarlo è un nuovo report di The Information, che ne colloca il lancio entro le prossime due settimane.

Risposte migliori e meno errori

Il nuovo modello di Intelligenza Artificiale Strawberry rappresenta un passo avanti nel settore perché è stato progettato per pensare prima di rispondere. differenza degli attuali modelli AI che forniscono una risposta pressoché istantanea, Strawberry impiega più tempo per elaborare le query in modo metodico, riducendo potenzialmente la possibilità di errori e migliorando le prestazioni, in particolare quelle richieste per ragionamenti complessi.

OpenAI avrebbe addestrato il suo nuovo modello per offrire risposte migliori rispetto a diverse tematiche, come la risoluzione di problemi matematici, scrittura di codici, generazione di strategie di marketing e altro ancora. Secondo il report, chi sta testando la nuova Intelligenza Artificiale ha suggerito che potrebbe essere integrata in ChatGPT, ma non è escluso che il servizio possa venire offerto come opzione autonoma.

Un’AI avanzata, ma ancora con dei difetti

Al momento del lancio, Strawberry sarà con molta probabilità basato solamente su testo e non avrà capacità multimodali, come l’elaborazione di query con immagini, disponibili invece negli altri modelli di OpenAI. I tester hanno anche sottolineato qualche difetto: ad esempio, l’AI a volte impiegava troppo tempo per rispondere a semplice richieste e la qualità delle risposte date non era sempre così buona da giustificare il tempo di attesa.

Nonostante ciò, sembra che Strawberry sia in grado anche di ricordare le conversazioni precedenti per offrire risposte più personalizzate. È probabile che, a differenza di ChatGPT che offre sia versioni a pagamento che gratuite, Strawberry AI sarà disponibile soltanto tramite abbonamento, oppure con un numero limitato di input che gli utenti possono inviare in un certo lasso di tempo. Gli abbonati a ChatGPT Plus dovrebbero infine avere accesso al nuovo modello prima che venga reso disponibile al resto dell’utenza.