Stranger Things davvero sta finendo ed è stato cancellato?

Stranger Things, una serie TV originale Netflix, ha catturato l'approvazione di molti abbonati al servizio fin da subito. Poco dopo il suo debutto, avvenuto nel 2016, questo titolo è stato capace di generare tantissimi fan che a ogni stagione terminata non vedono l'ora di assistere ai nuovi episodi futuri. E così siamo arrivati all'estate 2019 quando, a luglio di quello stesso anno, è uscita la sua terza stagione. Il finale, alquanto devastante, ha preoccupato tutti gli spettatori che ormai da quasi due anni attendono un seguito. Ma quando arriverà Stranger Things 4? Inoltre, stando ad un annuncio del 16 febbraio di Netflix, davvero questa serie TV sta finendo ed è stata cancellata?

Stranger Things: Netflix annuncia la data di uscita della quarta stagione

Proprio ieri, giovedì 17 febbraio 2022, Netflix ha annunciato la data di uscita di Stranger Things 4, con buona pace di tutti i fan. Il volume 1, con la prima parte degli episodi, sarà disponibile a partire dal 27 maggio 2022. Il volume 2, invece, con la restante parte degli episodi e il suo finale, sarà disponibile dal 1° luglio 2022.

Ogni fine ha un inizio.

Stranger Things 4: Volume 1 in arrivo il 27 maggio. Volume 2 il 1° luglio. pic.twitter.com/jYBhHCEvV0 — Netflix Italia (@NetflixIT) February 17, 2022

Quindi, i fan possono stare tranquilli, perché la quarta stagione arriverà, ormai è stata confermata da Netflix. Ma cosa voleva dire, invece, l'annuncio del giorno prima pubblicato dal colosso dello streaming on demand? Scopriamolo insieme, perché all'orizzonte, per chi ama questa serie TV, non ci sono buone notizie.

Netflix e l'annuncio misterioso

Esattamente mercoledì 16 febbraio 2022 Netflix, in relazione a Stranger Things, aveva pubblicato su Twitter un annuncio tanto misterioso quanto preoccupante. Infatti, sembra proprio presagire la cancellazione della serie TV che dal 2016 appassiona moltissimi fan. In un cartellone pubblicitario, una scritta capovolta recita:

Ogni fine ha un inizio.

Molti hanno pensato che queste parole scritte al contrario volessero comunicare la conclusione ormai prossima di Stranger Things. La chiave di lettura del messaggio sarebbe quindi all'inverso: “Ogni inizio ha una fine“. Purtroppo per i fan è proprio così, infatti Netflix in occasione dell'annuncio delle nuove date di uscita di questa serie TV, ha anche pubblicato una lettera indirizzata al pubblico firmata dai due registi, Matt e Ross meglio conosciuti come i Duffer Brothers:

Sette anni fa avevamo immaginato l'intero arco narrativo di Stranger Things e previsto una durata di quattro o cinque stagioni. Poi ci siamo resi conto che quattro sarebbero state troppo poche, ma vedrete anche voi che ci stiamo avvicinando sempre più al finale. Infatti la quarta sarà la penultima e la quinta l'ultima.

Perciò, Stranger Thing, è ufficiale, terminerà con la sua quinta stagione che ne decreterà il finale. Un po' come La Casa di Carta, una delle serie TV più amate di sempre al mondo. Nel frattempo, Netflix ha anche anticipato le migliori uscite in programma a marzo 2022.