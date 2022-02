Netflix: ecco i film e le serie TV più attesi a marzo 2022

Netflix ha in programma un mese di marzo 2022 davvero incredibile. Da quanto sappiamo saranno tantissimi i contenuti che raggiungeranno la piattaforma riempiendo così il catalogo già ricco del colosso statunitense. Alcuni titoli non sono ancora stati rivelati, ma tra quelli di cui abbiamo un'anticipazione ce ne sono di davvero spettacolari.

Ad esempio arriverà Bridgerton 2. Questo capolavoro ha davvero appassionato milioni di abbonati al servizio che non vedono l'ora di poter assistere ai nuovi episodi della seconda stagione. Ma ora non perdiamo tempo, scopriamo insieme quali sono le serie TV e i film più attesi che usciranno a marzo 2022 su Netflix.

Netflix: i film più attesi in arrivo a marzo 2022

Come di consueto, ogni mese Netflix arricchisce di nuovi film il suo catalogo. Sono davvero tante le opportunità di intrattenimento. Dai titoli di azione fino a quelli romantici, il colosso dello streaming on demand non lascia fuori nessun genere così che tutti possano avere l'imbarazzo della scelta su cosa vedere. Ed effettivamente i film in programma per marzo 2022 sono davvero interessanti. Ecco quali sono al momento i più attesi:

Against the ice – in uscita il 2 marzo 2022;

Il filo invisibile – in uscita il 4 marzo 2022.

Le serie TV più attese in arrivo a marzo 2022

Ovviamente non potevano mancare le serie TV tra le novità in arrivo a marzo 2022. Netflix è la piattaforma scelta dagli utenti principalmente proprio grazie a questi contenuti, realizzati sempre con la massima cura. I titoli di produzione originale sono davvero entusiasmanti, capaci di catturarti davanti allo schermo dal primo fino all'ultimo episodio. Ecco quali sono le serie TV più attese:

Ritmo selvaggio – in uscita il 2 marzo 2022;

Mentiras – in uscita il 4 marzo 2022;

– in uscita il 4 marzo 2022; Alessandro Cattelan: una semplice domanda – in uscita il 18 marzo 2022;

Bridgerton 2 – in uscita il 25 marzo 2022.

Insomma, Netflix ha pronta una vera e propria bomba di novità che sta lasciando sulle spine tutti i suoi abbonati. Non vediamo l'ora di scoprire tutti i titoli che usciranno a marzo 2022. Nel frattempo, abbiamo ancora un po' di giorni per finire di guardare i contenuti che arriveranno su Netflix nei prossimi giorni di febbraio 2022.