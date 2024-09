Gli Anelli del Potere 2: ascolti in netto calo, rischio cancellazione?

In queste settimane si è fatto un gran parlare sui social della serie TV Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, in streaming su Amazon Prime Video.

L’enorme investimento di circa un miliardo di dollari fatto da Amazon non sembra essere ripagato dai risultati, specie facendo un paragone diretto con il successo ottenuto da altri prodotti come Game of Thrones su HBO.

Gli Anelli del Potere 2 è un flop?

A differenza di GOT, che negli anni è diventato un vero e proprio fenomeno di massa (salvo le polemiche relative all’ultima e discutibile stagione), Gli Anelli del Potere dimostra, dati alla mano, di non aver generato lo stesso clamore attorno a sé.

La seconda stagione, in streaming su Amazon Prime Video dallo scorso 29 agosto, ne è forse il campanello d’allarme più evidente. Secondo The Hollywood Reporter, i numeri delle visualizzazioni sono piuttosto deludenti: solo il 37% di chi ha iniziato a guardare un episodio è poi arrivato a concluderlo. Performance sottotono anche per la premiere, che è riuscita ad incuriosire poco più di 900.000 spettatori nei primi quattro giorni (meno della metà rispetto alla prima stagione).

Tuttavia, c’è chi preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno. Jennifer Salke, patron degli Amazon MGM Studios, ha difeso il progetto sottolineando come la serie sia comunque riuscita ad attirare milioni di spettatori a livello globale. Non è tutto: la terza stagione sarebbe già in cantiere. Robert Thompson, direttore del Bleier Center for Television and Popular Culture alla Syracuse University, ribadisce invece come nel mondo dello streaming i dati iniziali non sempre determinino il successo di una serie, che potrebbe guadagnare popolarità anche a distanza di tempo.

Per cui, sebbene Gli Anelli del Potere 2 non abbia ancora raggiunto il successo sperato su Amazon Prime Video, potrebbe comunque essere in grado di lasciare la sua impronta nel lungo periodo.