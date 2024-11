Stranger Things 5 arriva nel 2025: il teaser trailer svela i titoli degli episodi

Netflix ha annunciato che la quinta e ultima stagione di Stranger Things sarà disponibile nel 2025. L’occasione è stata utile per svelare un primo teaser trailer molto particolare che si concentra sui titoli dei singoli episodi che comporranno questa quinta stagione. Puoi vederlo di seguito.

I titoli degli episodi di Stranger Things 5 sono:

La missione

La scomparsa di

La trappola

Il mago

La scossa

La fuga da Camazotz

Il ponte

Il mondo reale

Ambientata nell’autunno del 1987, la quinta stagione è stata annunciata come la stagione finale di uno show che ha raccolto oltre 140 milioni di visualizzazioni a livello globale, con più di 70 riconoscimenti in tutto il mondo tra cui Emmy e Screen Actors Guild Award per il “Miglior Cast in una Serie drammatica” e nomination per più di 230 premi.

Non sarà però davvero la fine di Stranger Things, perché è la stessa Netflix a ricordare che sono in progetto altri cantieri legati alla serie tra cui The First Shadow, ambientata nel West End di Londra, e una serie spinoff animata ancora senza titolo.