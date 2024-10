Stirare senza complicazioni: con Philips è possibile e diventa un gioco

Perché impazzire quando si deve stirare e finire con accumulare vestiti su vestiti sulla sedia in camera? Con il ferro da stiro verticale Philips Serie 3000 smaltisci la pila nel giro di mezz’ora e rendi l’operazione uno spasso. È facile, effettivo ed è anche piccolo quindi occupa poco spazio in casa e in valigia se lo devi portare dietro con te. Puoi acquistarlo a soli 29,99€ su Amazon con uno sconto del 38% che urla affare. Approfittane al volo con un click.

Philips Serie 3000, stirare diventa una passeggiata

Il classico ferro da stiro, men che meno quello con caldaia esterna, è un prodotto ostico. Non è detto che venga naturale a tutti e beh, c’è anche chi ha una repulsione verso questa azione. Tuttavia ci sono dei capi di abbigliamento che richiedono per forza una messa in piega e con il Philips Serie 3000 risolvi ogni dramma.

Facile da usare, sfrutta la potenza del vapore per eliminare ogni piega. Tu appendi i tuoi capi d’abbigliamento come se li stessi per mettere nell’armadio e dagli una rinfrescata con una passata rapidissima.

Per farlo funzionare lo colleghi alla spina di corrente, riempi il serbatoio d’acqua estraibile con 100ml di acqua e aspetti giusto un paio di secondi affinché avvenga il riscaldamento. Con un vapore continuo per una durata di 20 minuti, non ti resta che mettere in atto questo aggeggio magico.

Il design è pieghevole, in confezione arriva una custodia inclusa per metterlo da parte quando hai finito e in più ha un peso leggerissimo per non essere stancante sotto nessun punto di vista.

A soli 29,99€ su Amazon, il Philips Serie 3000 è il ferro da stiro verticale da acquistare con un solo click. Approfitta immediatamente dello sconto del 38% in corso e aggiungilo al tuo carrello.

Le spedizioni? Completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.