SteelSeries Apex 7: tastiera meccanica da Gaming al 26% di SCONTO

Se ami giocare al computer e vuoi una tastiera degna delle tue avventure, non perdere questa interessantissima promozione. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello SteelSeries Apex 7 a soli 139,99 euro, invece che 189,99 euro.

Anche se il prezzo di partenza potresti non visualizzarlo è quello che ti ho segnalato. Per cui ora lo sconto non è solo del 15% ma bensì del 26% e i fa risparmiare 50 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 28 euro al mese per 5 mesi senza interessi, solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

SteelSeries Apex 7 a un prezzaccio su Amazon, da non perdere

Siamo di fronte a una tastiera da Gaming che ha pochi rivali e dunque a un prezzo così non c’è nemmeno da pensarci. Ha un design full-size con tastierino numerico e poggiapolsi che puoi anche staccare.

I tasti meccanici sono super resistenti e ben distanziati. A ogni lieve pressione danno subito l’input al computer e non perdi un colpo. Inoltre hanno una bellissima retroilluminazione colorata che puoi personalizzare come vuoi e un piccolo display OLED dove puoi vedere le informazioni di gioco, i messaggi Discord e tanto altro.

Una vera potenza che oggi puoi avere a una cifra molto più bassa. Dunque non perdere tempo, vai subito su Amazon e acquista la tua SteelSeries Apex 7 a soli 139,99 euro, invece che 189,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.