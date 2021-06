Come ogni anno, l'arrivo della calda stagione coincide con l'inizio dei saldi estivi su Steam, lo storico digital store di Valve ci propone un'ampia selezione di videogiochi per PC in sconto. Le offerte resteranno attive fino al prossimo 8 luglio alle ore 19:00.

Saldi Estivi su Steam – Pagina Ufficiale

Accedendo alla pagina del saldi estivi – tramite Steam per PC o sul sito ufficiale – si ha accesso ad una divisione per generi, una novità introdotta quest'anno che consente di navigare più facilmente tra le promozioni. Tra le offerte più interessanti troviamo Battlefield 5 a soli 14,99€ (-75%), Red Dead Redemption 2 a 40,19€ (-33%), Sekiro: Shadows Die Twice a 29,99€ (-50%) e molti altri titoli interessanti a prezzo ribassato

