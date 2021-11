Steam Deck posticipata a febbraio 2022: ecco perché

Steam Deck è stata posticipata a febbraio 2022 a causa di problemi legati alla catena di approvvigionamento globale. Valve ha anche comunicato ai clienti che sta ritardando il debutto di un paio di mesi.

Perché la Steam Deck è in ritardo?

“Ci scusiamo per questo“, ha scritto Valve nelle e-mail ai clienti e sul suo blog. “Abbiamo fatto del nostro meglio per risolvere i problemi della catena di approvvigionamento globale, ma a causa della carenza di materiale, i componenti non raggiungono i nostri impianti di produzione in tempo per rispettare le nostre date di lancio iniziali“.

La società ha affermato che gli aggiornamenti delle prenotazioni verranno aggiornati presto. Gli utenti possono controllare sul sito ufficiale dell'azienda.

“Tutti i titolari della prenotazione manterranno il loro posto in linea, con le date che ritorneranno di conseguenza“, ha scritto la società in una dichiarazione inviata via email.

A settembre, Valve ha raggiunto un traguardo, inviando l'hardware quasi definitivo agli sviluppatori per vedere come funzionano i loro giochi. Ha anche lanciato il suo account Twitter @OnDeck per mostrare i titoli in esecuzione, creando clamore e interesse verso il dispositivo.

Una conferenza virtuale di Steamworks riguardante Steam Deck e l'APU AMD Van Gogh che la alimenta è prevista per il 12 novembre. La società sta anche lavorando al suo livello Proton per rendere più giochi compatibili con il software SteamOS basato su Linux. Di recente, Easy Anti-Cheat è stato aggiornato per supportare Steam, Deck e il suo livello di emulazione Proton.

L'azienda ha anche spiegato come smontare lo Steam Deck e sostituire l'SSD e le levette, anche se suggerisce di non farlo in autonomia se non si è esperti.