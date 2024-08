Stazione di ricarica multiporta a soli 36€: funziona anche in wireless

La stazione di ricarica Orangeck è perfetta per mantenere tutti i tuoi dispositivi, come smartphone e tablet, sempre pronti all’uso. Questo dispositivo altamente versatile è dotato di 8 porte USB e di una base di ricarica wireless integrata nella parte superiore, offrendo la massima praticità per tutte le tue esigenze.

Non perdere l’occasione: completa subito l’acquisto su Amazon ed applica il coupon di 3 euro per ottenere la completissima stazione di ricarica al prezzo scontato di soli 36 euro.

Torna in offerta la stazione di ricarica Orangeck

La stazione di ricarica Orangeck ti permette di caricare più dispositivi simultaneamente, eliminando le lunghe attese. Con la porta QC 3.0 ultra veloce e una base di ricarica wireless, puoi scegliere diverse modalità per mantenere i tuoi dispositivi sempre carichi. La stazione supporta varie tensioni di 5V, 9V e 12V, adattandosi alle tue specifiche necessità.

Capace di gestire fino a nove dispositivi contemporaneamente, la stazione di ricarica offre una basetta wireless e otto porte USB. Include anche un ingresso USB Type-C, ideale per i più recenti modelli di smartphone Samsung, iPhone ed altri ancora. Il display LED mostra lo stato della ricarica e nella confezione è incluso un cavo di alimentazione staccabile di 125 cm.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: aggiungi al carrello la stazione di ricarica Orangeck al prezzo più basso visto di recente ed approfitta della spedizione gratuita per riceverla rapidamente a casa tua.