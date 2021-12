Starfield, RPG dei creatori di Skyrim, in nuove immagini leaked

Per vedere qualcosa di Starfield, il nuovo gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda Game Studios, dobbiamo affidarci ancora una volta a immagini non ufficiali.

Gli screenshot che potete ammirare di seguito sono trapelati nella notte e pubblicati su Imgur.com. Si tratterebbe di immagini tratte da una build molto vecchia risalente nel 2018: come spesso accade in questi casi, il dettaglio è scarso e non sono presenti altri elementi che invece troveremo nel gioco finale. Insomma, discrete per farsi un'idea, ma il titolo al lancio potrebbe essere molto diverso.

Cosa vediamo? Quello che potrebbe essere l'esterno della nostra nave: sarà possibile “passeggiare” sullo scafo circondati dal vuoto dello spazio o si tratta solo di una visuale in terza persona? Lo scopriremo. E… in realtà c'è poco altro. Le immagini sembrano tratte dalla stessa build del 2018 da cui erano trapelati altri screenshot nei mesi scorsi senza particolari sorprese.

Trattandosi di una demo così vecchia, come detto, il gioco oggi potrebbe essere molto diverso e quello mostrato negli scatti dà l'impressione di un titolo in uno stato ancora embrionale. Del resto parliamo di quasi quattro anni fa!

Nella speranza di vederlo presto in azione, ricordiamo che Starfield è il nuovo gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda Game Studios, il team autore di Skyrim e Fallout 4, alla sua prima nuova IP in oltre 25 anni di storia.

Da quel poco che sappiamo, il titolo permetterà di esplorare la galassia a nostro piacimento, alla ricerca del mistero che si cela dietro il destino dell'umanità. L'esperienza ludica dovrebbe ricordare molto quella di un The Elder Scrolls, calata in un contesto spaziale e fantascientifico.

Il lancio è previsto l'11 novembre 2022 in esclusiva per PC e Xbox Series X/S incluso al Day One su Xbox Game Pass.