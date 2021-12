Xbox Game Pass, i giochi del 2022 già confermati per il D1

Il 2021 che si sta per concludere ha di certo lasciato soddisfatti gli abbonati Xbox Game Pass. Il servizio di Microsoft che permette di accedere a un vasto catalogo di giochi per console Xbox si è impreziosito di uscite importanti già al D1, come i recenti Microsoft Flight Simulator, Psychonauts 2, Age of Empires 4, Forza Horizon 5 e Halo Infinite.

Il 2022 promette di essere addirittura migliore, non solo per la presenza di titoli esclusivi già confermati come Starfield e Redfall, ma anche per l'arrivo sin dal giorno del lancio di opere realizzate da studi di terze parti. Andiamo a scoprirle insieme.

Xbox Game Pass 2022: giochi al Day One già confermati

La lista seguente sarà sicuramente soggetta ad aggiornamenti, ma è già un elenco particolarmente ricco:

The Anacrusis – 13 gennaio

Pupperazzi – 20 gennaio

Windjammers 2 – 20 gennaio

Shredders – Febbraio

Edge of Eternity – 10 febbraio

Total War Warhammer III – 17 febbraio

Weird West – 31 marzo

Warhammer 40k: Darktide – primavera 2022

Stalker 2: Heart of Chernobyl – 28 aprile

Midnight Fight Express – estate 2022

Redfall – estate 2022

Scorn – ottobre 2022

Starfield – 11 novembre

A Plague Tale Requiem – 2022

Atomic Heart – 2022

Bushiden – 2022

Chinatown Detective Agency – 2022

Crusader Kings 3 – 2022

Eiyuden Chronicle: Rising – 2022

Frog Detective: The Entire Mystery – 2022

Hello Neighbor 2 – 2022

Loot River – 2022

Nobody Saves The World – 2022

Party Animals – 2022

Pigeon Simulator – 2022

Replaced – 2022

Signalis – 2022

Slime Rancher – 2022

Sniper Elite 5 – 2022

Somerville – 2022

Trek to Yomi – 2022

La lista, come detto, è provvisoria. Nel corso del prossimo anno possiamo aspettarci l'annuncio di ulteriori giochi che arriveranno su Xbox Game Pass al D1 o comunque qualche tempo dopo, per non parlare di altri titoli degli studi interni Microsoft che potrebbero essere confermati. Si parla del nuovo Forza Motorsport, di Wolfenstein 3, di un nuovo gioco narrativo da Obsidian (gli autori di Fallout New Vegas e The Outer Worlds) e altro ancora.

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento al prezzo di 9,99 euro al mese. Il tier più alto, Ultimate, include anche Xbox LIVE Gold, Xbox Cloud Gaming e l'accesso ai titoli del catalogo EA Play.