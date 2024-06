Star Wars The Acolyte: guardalo su Disney+ e ricevi 2 mesi gratis

Amanti di Guerre Stellari, preparate i vostri lightsaber! È finalmente approdata su Disney+ Star Wars The Acolyte, l’attesissima serie TV che vi porterà in un’avventura inedita nell’universo di Star Wars. Guarda subito i primi due episodi abbonandoti a Disney+ a partire da soli 5,99 euro al mese; e se scegli i piani annuali, ricevi 12 mesi al prezzo di 10.

La trama di Star Wars The Acolyte

Ambientata circa 100 anni prima degli eventi della trilogia originale, prima dell’ascesa dell’Impero, la serie segue le vicende di un rispettato Maestro Jedi e della sua ex Padawan mentre indagano su una serie di sinistri omicidi che minacciano l’Ordine Jedi.

The Acolyte esplora un periodo turbolento per la galassia, dove l’ombra del lato oscuro si allunga sempre più. I Jedi, un tempo custodi di pace e giustizia, si ritrovano ad affrontare nuove e insidiose minacce. La serie ci mostrerà i lati oscuri dell’Ordine e come i Jedi lottano per mantenere il loro equilibrio di fronte alla corruzione e al male dei Sith.

I primi due episodi di Star Wars: The Acolyte sono già disponibili per lo streaming su Disney+. Gli altri sei episodi della prima stagione verranno rilasciati settimanalmente. Non sei ancora abbonato a Disney+? Approfitta dell’offerta: acquistando un piano annuale potrai ottenere 2 mesi di abbonamento gratuito.

I piani che aderiscono alla promozione sono Premium e Standard, il primo disponibile a 119,90 euro all’anno e il secondo a 89,90 euro all’anno. Premium offre qualità video fino a 4K UHD e HDR con 4 riproduzioni simultanee, mentre Standard qualità video fino a Full HD 1080p e 2 riproduzioni contemporanee. Entrambi garantiscono download su un massimo di 10 dispositivi e streaming senza pubblicità.

Il terzo piano è Standard con pubblicità: tutte le caratteristiche del piano Standard, ma con l’aggiunta di intermezzi pubblicitari, a 5,99 euro al mese. Oltre a Star Wars: The Acolyte, Disney+ offre un vastissimo catalogo di contenuti per tutta la famiglia: film di successo, serie imperdibili, documentari, cartoni animati e molto altro ancora. Il tutto senza costi aggiuntivi e con la possibilità di disdire quando vuoi.