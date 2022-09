Disney+: Pinocchio è un successo, come vederlo a meno di 2€

Il Disney+ Day è stato uno degli eventi più carichi di novità in assoluto. Ieri, giovedì 8 settembre 2022, sono stati presentati tantissimi titoli che sono già arrivati o approderanno a breve sulla piattaforma streaming live e on demand di Disney.

Il nuovo Pinocchio è già un successo e sta riscuotendo dalla critica sinceri apprezzamenti. Non vogliamo spoilerarti nulla, ma ti diciamo soltanto che perderti questo remake del film originale sarebbe un vero peccato irrecuperabile. Ecco la sinossi ufficiale che conferma quanto detto:

Pinocchio è la rivisitazione live action con l’ausilio della computer-grafica 3D della celebre storia del burattino di legno e della sua emozionante avventura per diventare un bambino vero, Pinocchio, oltre al personaggio del titolo, vede protagonisti Geppetto, il falegname che l’ha costruito e lo considera un vero e proprio figlio; il Grillo Parlante, guida e “coscienza” del burattino; la Fata Azzurra; Honest John, ovvero la Volpe; il Gabbiano Sofia e il cocchiere.

Oggi puoi vederlo con meno di 2 euro. Sì, hai capito bene, Disney+ in questi giorni permette ai nuovi abbonati o a chi vuole riattivare un abbonamento di accedere ai suoi contenuti esclusivi a soli 1,99 euro per il primo mese.

Potrai vedere il remake di Pinocchio a un prezzo decisamente vantaggioso. Disney+ ha voluto mantenere fede al volto del precedente Pinocchio ricostruendo una storia molto legata all’originale del romanzo di Carlo Collodi.

Si tratta di una rivisitazione del classico uscito più di 80 anni fa. Molti dei personaggi di questo nuovo titolo sembrano essere gocce d’acqua rispetto a quelli di cartone animato. Quindi ti aspettano tante emozioni, un pizzico di tradizione e anche un po’ di innovazione.

