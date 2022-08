Star Wars, film e serie TV: ecco tutti i progetti in produzione

Star Wars è la saga più amata di sempre. Iniziata nel 1977 con il film Guerre Stellari, ancora oggi nel 2022 riesce a catturare l’affetto e la passione di milioni di fan in tutto il mondo. Non solo film e serie TV, ma anche videogiochi, giochi, gadget, abbigliamento e tanto altro stanno facendo fortuna.

Insomma, un marketing incredibile e tra i più longevi continua a tener testa senza contare crisi e senza dimostrare neppure un segno di stanchezza. Ovviamente l’innovazione deve sempre esserci, dato che il pubblico cambia e occorre coprire una vasta area generazionale.

Nonostante ciò, le produzioni di Star Wars hanno sempre soddisfatto le esigenze di tutti gli appassionati. Basti pensare a Obi-Wan Kenobi, da poco riapparso sugli schermi direttamente sulla piattaforma di Disney+.

Infatti, se vuoi goderti la saga completa di Star Wars non devi far altro che abbonarti a Disney+. Questo servizio in streaming on demand è la casa di Star Wars, Disney, Pixar, Marvel, Star e National Geographic.

Star Wars: tutte le novità in arrivo

Per mantenere vivo l’interesse dei fan, o meglio per soddisfarlo, sono in cantiere diversi progetti. Tutti in produzione, sono stati programmati per i prossimi anni. Quindi, vediamo insieme tutti i titoli di Star Wars su cui Disney+ sta lavorando e il periodo indicativo di uscita.

In merito alle serie TV ci sono almeno 6 titoli in cantiere che presto arriveranno su Disney+. Quindi è solo questione di tempo prima che i desideri degli appassionati di questa saga vengano ampiamente esauditi. Ecco i contenuti in produzione:

Andor in arrivo il 31 agosto 2022;

in arrivo il 31 agosto 2022; Star Wars: I racconti dello Jedi in arrivo in autunno 2022;

in arrivo in autunno 2022; The Mandalarian – Stagione 3 in arrivo a febbraio 2023;

– Stagione 3 in arrivo a febbraio 2023; Ahsoka in arrivo nel 2023;

in arrivo nel 2023; Star Wars Skeleton Crew in arrivo nel 2023;

in arrivo nel 2023; L’accolito in arrivo nel 2024;

in arrivo nel 2024; Lando il cui rilascio è ancora sconosciuto.

Infine, per quanto riguarda i film di Star Wars, Disney+ si sta impegnando su quattro lungometraggi molto attesi. Si tratta di una nuova trilogia e di un primo film d’animazione per Disney+. Ecco tutte le novità in cantiere:

Star Wars: Squadriglia Rogue in arrivo il 22 dicembre 2022;

in arrivo il 22 dicembre 2022; A Droid Story il cui rilascio è ancora sconosciuto;

il cui rilascio è ancora sconosciuto; Star Wars (senza titolo) in arrivo il 19 dicembre 2025;

(senza titolo) in arrivo il 19 dicembre 2025; Guerre Stellari (senza titolo) in arrivo il 17 dicembre 2027.

Per non perderti nemmeno una di queste interessantissime novità, tra film e serie TV, devi assolutamente abbonarti a Disney+. Infatti, questa piattaforma di streaming, in forte crescita, ha l’esclusiva di questi contenuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.