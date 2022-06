Obi-Wan Kenobi: ci sarà una stagione 2 per la serie Star Wars?

Obi-Wan Kenobi è una nuova serie TV che fa parte della cosiddetta saga di Guerre Stellari. Star Wars sta vivendo un nuovo periodo d’oro e questo titolo, disponibile su Disney+, anche se non ha convinto tutti, non fa eccezione.

I fan sono comunque entusiasti di questa produzione tanto che la stanno divorando da quando i suoi episodi hanno cominciato a essere disponibili di volta in volta su Disney+. Questa piattaforma di streaming live e on demand non risparmia il suo successo.

Tornando a Obi-Wan Kenobi molti si stanno chiedendo se ci sarà una seconda stagione. Vediamo quindi cosa ad oggi sappiamo in merito a questa faccenda e se i fan possono davvero sperare in un sequel di questa serie TV che, nonostante tutto e tutti, sta appassionando una nutrita folla di amici di Star Wars.

Obi-Wan Kenobi: il finale potrebbe subire modifiche

Da alcune voci interne di addetti ai lavori, sembra proprio che Disney e Lucasfilm siano al lavoro per un Obi-Wan Kenobi 2. Addirittura pare proprio che la possibilità sia così reale da aver portato la produzione a modificare il finale dell’ultimo episodio di questo mercoledì, 22 giugno 2022.

L’obiettivo sarebbe quello di anticipare l’arrivo di alcuni personaggi che saranno presenti nella seconda stagione, così da permettere aprire la strada alla nuova sceneggiatura. Ovviamente non possiamo dirvi di più, altrimenti vi forniremmo informazioni sull’ultimo episodio spoilerandolo e ciò non sarebbe corretto.

Da Lucasfilm non ci sono state conferme e nemmeno commenti in merito a una possibile seconda stagione. Ad ogni modo, Deborah Chow, regista della prima stagione di Obi-Wan Kenobi, aveva espresso alcune difficoltà in merito alla produzione della seconda stagione, ma non l’aveva esclusa:

C’è davvero una responsabilità in questo. Vuoi rispettare il canone, ma vuoi anche avere la tua voce nel canone e non vuoi semplicemente fare di nuovo la stessa cosa. Quindi c’erano persone che erano estremamente disponibili. Lucasfilm ha una grande squadra che aiuta in questo settore.

