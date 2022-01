Stanno arrivando i nuovi chipset Kirin di Huawei?

Nuovo chipset Kirin in arrivo nel 2022 per i futuri flagship di Huawei? Ecco tutto quello che sappiamo. Il 1 gennaio HiSilicon fa i suoi calorosi auguri per il nuovo anno 2022 e, proprio quest'anno, potrebbero esserci una nuova svolta significativa. Potremmo vedere presto un nuovo processore?

Cosa aspettarci da HiSilicon Kirin per Huawei nel 2022

HiSilicon ha dato il benvenuto al 2022 e ha affermato che questa tecnologia sarà più raffinata in futuro. Oltre a ciò, la società mette in luce il successo e i progressi compiuti dalla divisione Kirin nel mercato.

Risultati passati:

Kirin 9000 è stato il primo processore Kirin 9000 a 5 nm al mondo a vincere il premio “Annual Strongest 5G Mobile Device Chip” assegnato da Communications World (CWW);

Nel gennaio 2021, il rapporto sulla qualità dell'hardware intelligente 2020 di China Mobile (fase 2) e il rapporto sull'indice di comunicazione 5G (fase 3) hanno annunciato Kirin 9000 come vincitore di: 5G Chip Excellence Award, 5G Chip Comprehensive Evaluation No.1. Il chipset ha vinto il primo posto in varie valutazioni.

A febbraio, la compagnia ha lanciato il telefono pieghevole Mate X2 che viene fornito con un nuovo processore e offre un nuovo tipo di esperienza utente del telefono pieghevole.

Non è tutto, anche P50 Pro è stato potenziato con la variante 4G di Kirin 9000 e ha avuto molto successo grazie all'architettura Kirin migliorata.

Ecco un remind me di cosa è successo fra USA e Huawei diversi anni fa: da maggio 2019, Huawei sta scontando sanzioni statunitensi su tutte le importazioni di prodotti, inclusi chipset e altri componenti necessari per realizzare nuovi prodotti. D'altra parte, non può accedere a Google Mobile Services (GMS) e ad altre app Google che al giorno d'oggi non si trovano nei telefoni del marchio cinese.

A seguito del ban, la compagnia non può stampare nuovi chipset Kirin tramite produttori di chip come TSMC e Samsung Foundry. Pertanto, sta affrontando una carenza di processori senza precedenti per la costruzione dei nuovi dispositivi.