Ecco il nuovo chipset di Huawei HiSilicon per la fotografia

Huawei HiSilicon svela il nuovo motore Yueying ISP che riesce a catturare immagini più intelligenti e più chiare; ecco come funziona.

Cosa sappiamo del chipset HiSilicon Huawei Yueying ISP?

All'inizio di questo mese, HiSilicon, l'unità di progettazione dei chip di Huawei, ha presentato una nuova tecnologia relativa al campo della fotografia. La società ha sviluppato autonomamente un nuovo ISP (Image Signal Processor) che è pubblicizzato per offrire immagini più intelligenti, nitide e chiare.

La filiale di chip del colosso tecnologico cinese ha annunciato il nuovo ISP durante il China Security Expo. Si chiama HiSilicon Yueying ISP Engine, ed è gestito dall'intelligenza artificiale e alimenterà una nuova generazione di prodotti IoT (Internet of Things) intelligenti.

In altre parole, è un motore di elaborazione delle immagini intelligente che arriverà presto in nuovi gadget smart per la domotica. L'AI nel nuovo ISP è profondamente integrata per garantire la qualità dell'immagine e allo stesso tempo stabilire un nuovo punto di riferimento per le immagini computazionali.

Ciò significa che consentirà innovazioni scatti e immagini migliori in ogni contesto. HiSilicon ha anche mostrato le capacità del nuovo ISP in una serie di test, che hanno evidenziato la sua super sensibilità alla riduzione del rumore. Ciò è stato dimostrato in una stanza buia in cui non si poteva nemmeno distinguere correttamente tra gli oggetti e la loro forma complessiva.

Il motore ISP HiSilicon Yueying è costruito con una NPU (Neural Network Processing Unit) e una VPU (Vector Processing Unit), entrambe strettamente integrate l'una all'altra al fine di offrire diverse soluzioni AI end-to-end. Al momento, resta da vedere quanto bene si comporterà il ​​nuovo ISP Engine.