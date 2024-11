Stanco della freccia blu? Google Maps aggiunge nuove icone per la navigazione

Google Maps è uno tra i servizi più utilizzati: basti pensare a quante volte lo apriamo per verificare il traffico lungo un tragitto abituale, oppure per darci indicazioni su una nuova meta da raggiungere. L’icona di navigazione predefinita, che indica il movimento dell’utente, è una freccia blu, che può essere personalizzata con le sembianze di un mezzo – un’auto rossa, un SUV giallo e un pick-up verde.

Un’opzione aggiunta quattro anni fa e rimasta invariata. Finora: in un prossimo aggiornamento, infatti, Google Maps riceverà un nuovo set di icone personalizzabili, che permetterà di selezionare molti più veicoli e perfino di cambiarne colore e modello.

Immagini

c./androidpolice.com

Primo test per gli utenti iOS

Secondo il report pubblicato da Android Police, Google Maps introdurrà cinque diverse tipologie di veicoli: una berlina (anche a due volumi), un SUV, una jeep e un’automobile molto simile a una Tesla. Gli utenti, inoltre, potranno scegliere tra otto colori per le nuove icone, che spaziano dal rosso al nero, grigio, blu, giallo, verde, viola e bianco, che è anche il colore predefinito.

Le nuove icone non sostituiranno quelle precedenti, che saranno comunque disponibili nell’elenco ma a cui non sarà possibile cambiare colore. Rimarranno, quindi, tali e quali. Soltanto quelle nuove offriranno un’esperienza di personalizzazione leggermente più approfondita. Non di certo una funzionalità che cambia la vita, ma è sempre utile avere più opzioni per rendere l’app più simile ai nostri gusti.

Per il momento, soltanto una ristretta cerchia di utenti iPhone ha avuto l’opportunità di testare in anteprima l’opzione, suggerendo come Google abbia intenzione di lanciare un primo test in portata limitata per i soli dispositivi iOS. L’app per Android, in ogni caso, dovrebbe seguire a breve.