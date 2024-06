Stanco del logo verde di WhatsApp? Prova la modalità VIOLA

Anche l’occhio vuole la sua parte e lo sanno bene i milioni di utenti di WhatsApp che, dopo anni di utilizzo della popolare applicazione di messaggistica istantanea, avrebbero voglia di provare qualcosa di diverso dal punto di vista estetico.

Gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp stanno introducendo molteplici novità, anche per quanto concerne la grafica, e si è fatto un gran parlare dell’imminente possibilità di personalizzare i colori primari dell’interfaccia. Nell’attesa però, ci sarebbero delle soluzioni alternative che potresti mettere in pratica fin da ora, tra cui la modalità viola.

Come attivare la modalità viola di WhatsApp

Quello che in sostanza dovresti fare è installare una delle applicazioni più conosciute e scaricate dagli utenti del Google Play Store in questa categoria: Nova Launcher. Stiamo parlando di un launcher che deve il suo enorme successo proprio alle innumerevoli possibilità di personalizzazione che offre agli utenti. Con pochi e semplici clic, è possibile modificare sia le modalità di interazione con le app installate sul dispositivo, tra cui la stessa WhatsApp, e sia l’aspetto grafico del logo.

Dopo aver installato Nova Launcher, ad esempio sullo smartphone, dovrai seguire una velocissima configurazione iniziale per renderlo predefinito rispetto al launcher di sistema che usi abitualmente. A questo punto, cerca un’immagine di tuo gradimento su Google che raffiguri il logo di WhatsApp in colorazione viola: il formato PNG è quello più consigliato. In ultimo, utilizzando Nova Launcher, applica una pressione prolungata in corrispondenza del logo di WhatsApp, clicca sulla voce “Modifica”, carica l’immagine del logo viola di WhatsApp ed ecco che, finalmente, il simbolo da te scelto andrà a sostituire quello predefinito.

Ovviamente, di launcher che dispongono di queste funzionalità ce ne sono tantissimi, ma abbiamo deciso di suggerirti il più famoso perché siamo certi della sua efficacia: attivare la modalità viola di WhatsApp, in attesa dell’aggiornamento ufficiale, sarà così un gioco da ragazzi.