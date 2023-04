Stampanti 3D QIDI: perché sceglierle rispetto alle concorrenti

Le stampanti 3D QIDI sono una gamma di stampanti di fascia alta progettate per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, dai principianti ai professionisti. Grazie alla loro tecnologia avanzata, le stampanti QIDI consentono di creare oggetti tridimensionali di alta qualità in modo rapido e preciso, utilizzando una vasta gamma di materiali di stampa come ABS, PLA, TPU e PETG. Ogni stampante QIDI è dotata di una gamma di funzionalità avanzate che la rendono facile da usare e adatta a una vasta gamma di progetti di stampa 3D. Inoltre, la qualità costruttiva, la robustezza e l’affidabilità delle stampanti QIDI le rendono una scelta popolare tra i professionisti e gli appassionati di stampa 3D.

Le caratteristiche principali

La stampante 3D QIDI X-Max3 è ultra-veloce, con una velocità di stampa di 600mm/s, un’accelerazione di 20000mm/s² e un flusso estrusore di 35mm³/s. Dotata di una camera a temperatura controllata e box di essiccazione, una ventola di circolazione con filtro dell’aria a carboni attivi e una compensazione della risonanza, offre un’esperienza di stampa di alta qualità. Inoltre, ha un formato di stampa più grande di 325 x 325 x 325 mm, una piastra di stampa HF piegabile, due tipi di estremità calde, nuovi livellamenti automatici e il software corrispondente al prodotto è più amichevole. Il prezzo vantaggioso la rende una scelta ideale per gli appassionati di stampa 3D. La stampante 3D QIDI X-Max3, ma anche X-Plus3 e X-Smart3, hanno in comune un processore a 64 bit KLIPPER Cortex-A53, con una frequenza principale di 1,5 GHz, 8G-EMMC e 1G DDR3. La struttura CoreXY riduce l’inerzia del movimento e migliora la velocità di movimento. Inoltre, l’aggiornamento del rapporto di trasmissione 9,5:1 fornisce un flusso di alimentazione forte e stabile e l’aggiornamento del sistema di lubrificazione aumenta la resistenza di 6-12 volte rispetto all’acciaio. Questa stampante 3D offre una produzione più efficiente e fa risparmiare tempo, garantendo al contempo una maggiore protezione dell’ambiente. Queste stampanti 3D condividono un potente controllo termico che permette di utilizzare materiali più impegnativi, come ABS e PETG, grazie alla temperatura massima dell’estrusore di 350℃. Inoltre, con il dispositivo di riscaldamento indipendente incorporato e due tipi di ugelli caldi in lega di rame e acciaio temprato, queste stampanti offrono una stampa più liscia e durevole con un effetto di stampa eccezionale. Specifiche tecniche Qidi Tech X-Max 3 3D Printer Velocità di stampa 600mm/s

Accelerazione 20.000mm/s²

Flusso estrusore 35mm³/s

Camera a temperatura controllata + box di essiccazione

Ventola di circolazione della camera con filtro dell’aria a carboni attivi

Compensazione della risonanza

Nuovo sistema di livellamento automatico

formato di stampa più grande 325*325*325 mm

Piastra di stampa HF flessibile

Due tipi di hot end

Facile da installare, viene spedita l’intera macchina

20% di miglioramento della precisione rispetto alla generazione precedente MAX2

Il software del prodotto è più user friendly

Prezzo vantaggioso.

Accelerazione 20.000mm/s²

Flusso estrusore 35mm³/s

Camera a temperatura controllata + box di essiccazione

Ventola di circolazione della camera con filtro dell’aria a carboni attivi

Compensazione della risonanza

Nuovo sistema di livellamento automatico

Formato di stampa più grande 280*280*270 mm

Piastra di stampa HF flessibile

Due tipi di hot end

Facile da installare, viene spedita l’intera macchina

20% di miglioramento della precisione rispetto alla generazione precedente MAX2

Il software del prodotto è più user friendly

Prezzo vantaggioso.

Accelerazione 20000mm/s²

Flusso estrusore 30mm³/s

Compensazione della risonanza

Nuovo livellamento automatico

Piastra di stampa HF flessibile

Camera a temperatura controllata aggiornabile

20% di miglioramento della precisione rispetto alla generazione precedente MAX2

Il software del prodotto è più user friendly

Prezzo vantaggioso

Confronto con le dirette concorrenti | Stampanti 3D QIDI La stampante 3D QIDI Tech X-Plus offre numerosi vantaggi rispetto alla concorrenza, come il bambu X1 Carbon, come dimensioni di stampa maggiori, velocità di stampa più elevata e un effetto migliore sulla stampa di materiali ad alte prestazioni. Inoltre, questa stampante è dotata di una ventola di circolazione della camera con filtro dell'aria a carboni attivi e ha un prezzo più vantaggioso rispetto ai concorrenti. La stampante 3D di QIDI offre numerosi vantaggi rispetto ai modelli concorrenti. In primo luogo, il formato di stampa più grande permette di adattarsi a diverse esigenze e scenari. Inoltre, la stampa è più veloce e la camera a temperatura controllata, il box di essiccazione e la compensazione della risonanza assicurano un effetto migliore sulla stampa di materiali ad alte prestazioni. La piastra di stampa magnetica HF flessibile su due lati rende facile rimuovere il modello, mentre l'installazione è semplice e l'intera macchina viene spedita. Infine, il prezzo più vantaggioso fa di questa stampante 3D una scelta eccellente per chiunque voglia godersi la creazione di modelli senza spendere troppo. Super sconto in arrivo | Stampanti 3D QIDI Ma parliamo finalmente di sconti, perché sono tanti e dureranno fino al 30 maggio 2023. Ecco tutta la scontisitica disponibile: QIDI X-Max3 : passa da 1199€ a soli 959€ con uno sconto di ben 240€.

: passa da 1199€ a soli 959€ con uno sconto di ben 240€. QIDI X-Plus3 : incredibile sconto che fa crollare il prezzo dagli originari 1099€ ai soli 749€ con ben 350€ di sconto.

: incredibile sconto che fa crollare il prezzo dagli originari 1099€ ai soli 749€ con ben 350€ di sconto. QIDI X-Smart3: questo prodotto passa invece dagli iniziali 599€ ai 479€ con un consistente risparmio di ben 120€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.