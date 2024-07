Stampante PANTUM BP2309W: IMBATTIBILE sotto i 100 euro (-28%)

L’incredibile stampante laser PANTUM BP2309W è l’acquisto perfetto per chi cerca qualità e convenienza. Oggi, su Amazon, è disponibile con uno sconto eccezionale del 28%, rendendo questo prodotto ancora più irresistibile.

Non perdere tempo e falla tua al prezzo irresistibile di soli 78,90 euro, anziché 109,00 euro.

Stampante PANTUM BP2309W: un affare da prendere al volo

La PANTUM BP2309W è una stampante laser monocromatica 2.0-Wireless, progettata per offrire prestazioni di stampa eccellenti sia per l’uso domestico che aziendale. Con una velocità di stampa fino a 20 pagine al minuto, garantisce efficienza e rapidità, risparmiando tempo prezioso in qualsiasi ambiente di lavoro.

Questa stampante è dotata di connettività avanzata, inclusa la possibilità di stampare tramite USB 2.0 e wireless. La stampa wireless è compatibile con desktop, laptop, smartphone e tablet, grazie al supporto per WI-FI, Pantum APP, Bluetooth, AirPrint e Mopria. È importante notare che il WI-FI supporta solo la banda 2.4G, garantendo una connessione stabile e veloce.

L’installazione è semplice e immediata: per i sistemi operativi Win8.1, Win10 e Win11 non è necessario scaricare alcuna applicazione, basta collegare il cavo USB. Per altri sistemi Windows e Mac, l’installazione del driver avviene con un solo clic, semplificando ulteriormente il processo.

La PANTUM BP2309W è compatibile con le cartucce toner originali PANTUM TL-2319 e TL-2310H, che utilizzano una tecnologia toner professionale per ridurre l’impatto ambientale. Ogni acquisto include una cartuccia di toner iniziale da 500 pagine, un cavo USB, un cavo di alimentazione, un disco di installazione del driver e un manuale d’uso, oltre a una garanzia standard di due anni.

Con un tempo di avvio inferiore a 7,8 secondi e una risoluzione di stampa fino a 1200 x 600 dpi, la PANTUM BP2309W garantisce stampe di alta qualità su vari formati di carta, tra cui A4, A5, A6, buste, cartoline ed etichette. Supporta grammature di carta da 60 a 163 g/m², offrendo versatilità per diverse esigenze di stampa.

Approfitta di questa offerta su Amazon e porta a casa la PANTUM BP2309W con uno sconto del 28%. Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di stampa, oggi al prezzo ridicolo di soli 78,90 euro.