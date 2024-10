Stampante multifunzione HP al 50%: la usi con lo smartphone (59€)

La stampante multifunzione HP Envy 6020e è un dispositivo completo e versatile, in grado di gestire in scioltezza attività di stampa, scansione e copia. Il design elegante e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico o d’ufficio, mentre le sue funzionalità all’avanguardia offrono performance elevate per ogni operazione. Grazie ad un’interfaccia semplice ed intuitiva, l’utilizzo di questa stampante risulta super accessibile anche per chi ha poca dimestichezza con dispositivi tecnologicamente avanzati.

Attualmente, la stampante HP è disponibile su Amazon con uno sconto straordinario del 50%, che ti dà modo di acquistarla al prezzo minimo di 59 euro, rispetto ai 119 euro di partenza. Si tratta di un’opportunità unica, per cui ordinala adesso prima che le scorte finiscano.

Stampante multifunzione HP a metà prezzo su Amazon

La stampante HP Envy 6020e è in grado di stampare sia in bianco e nero che a colori. Tra le sue caratteristiche più apprezzate ci sono anche la stampa fronte/retro automatica, che semplifica il lavoro riducendo il consumo di carta, e la stampa senza bordi, ideale per ottenere documenti o foto dall’aspetto professionale. In termini di velocità, riesce a stampare fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 17 pagine al minuto a colori, risultando un dispositivo rapido ed affidabile.

Un altro punto di forza della stampante è la connettività avanzata. Grazie a tecnologie come Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, è possibile stampare direttamente da PC, smartphone o tablet senza complicazioni. L’app HP Smart, facilissima da usare, consente di gestire facilmente tutte le operazioni. Inoltre, registrandosi su HP+ e utilizzando cartucce originali, è possibile ottenere un anno di garanzia aggiuntivo e tre mesi gratuiti del servizio Instant Ink, che ti permetterà di ricevere le cartucce direttamente a casa.

Con poche unità ancora disponibili, faresti bene ad agire in fretta: aggiungi subito al carrello la stampante HP Envy 6020e ed approfitta di questo folle metà prezzo per riceverla comodamente a casa tua con spedizione gratuita.