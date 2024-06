Stampante laser PANTUM: un'OCCASIONE da non perdere (-18%)

La stampante laser multifunzione PANTUM M6558NW rappresenta una soluzione ideale per chi cerca efficienza, qualità e connettività in un unico dispositivo. Con un super sconto del 18% su Amazon, questa occasione è imperdibile al prezzo speciale di 155,90 euro, anziché 189,90 euro.

Stampante laser PANTUM: migliora la tua produttività a casa o in ufficio

Questa stampante 3-in-1 monocromatica PANTUM offre stampa, copia e scansione in un unico dispositivo compatto, ideale per l’ufficio o per l’uso domestico. La sua velocità di stampa raggiunge fino a 22 pagine al minuto, garantendo produttività e rapidità nei lavori quotidiani. Inoltre, l’ADF (alimentatore automatico di documenti) permette di risparmiare tempo prezioso quando si copiano o si scansionano documenti multipagina.

L’installazione è estremamente semplice, grazie alla procedura guidata in un solo passaggio. Se hai bisogno di assistenza, puoi fare riferimento ai video dimostrativi disponibili sulla pagina del prodotto, su YouTube o sul sito web di Pantum. Questo rende l’integrazione della PANTUM M6558NW nella tua rete domestica o aziendale un gioco da ragazzi.

La connettività wireless è uno dei punti di forza della PANTUM M6558NW. Puoi stampare facilmente da desktop, laptop, smartphone e tablet senza dover collegare fisicamente il dispositivo. L’APP Pantum supporta la stampa diretta dei documenti di Office, rendendo ancora più semplice la gestione dei tuoi documenti da qualsiasi dispositivo mobile.

Il prodotto viene fornito con una cartuccia iniziale da 700 pagine, sufficiente per coprire le esigenze iniziali, e un cavo USB per chi preferisce la connessione cablata. Inoltre, è compatibile con la cartuccia toner originale PA-210, che offre una resa di ben 1.600 pagine. Questo garantisce un’elevata autonomia prima di dover sostituire il toner, riducendo i costi operativi e aumentando la convenienza.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua produttività con la stampnate laser multifunzione PANTUM M6558NW, un dispositivo versatile e affidabile, ora disponibile a un prezzo ridicolo di soli 155,90 euro. Approfitta di questa offerta su Amazon e trasforma il modo in cui gestisci i tuoi documenti.