Stampante laser PANTUM: IMBATTIBILE sotto i 100 euro (-24%)

La stampante laser PANTUM BP2309W rappresenta la soluzione ideale per chi desidera un prodotto affidabile e versatile, oggi disponibile su Amazon con un super sconto del 24%. Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di stampa fronte/retro manuale e una velocità di stampa in nero fino a 20 pagine al minuto, rendendola perfetta sia per l’uso domestico che per uffici aziendali.

Non perdere tempo e falla tua al prezzo speciale di soli 82,90 euro, anziché 109,00 euro.

Stampante laser PANTUM: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La connettività avanzata è uno dei punti di forza della PANTUM BP2309W. Oltre alla tradizionale connessione USB 2.0, questa stampante supporta la stampa wireless da desktop, laptop, smartphone e tablet. Grazie al Wi-Fi, l’app Pantum, Bluetooth, AirPrint e Mopria, è possibile stampare documenti direttamente dai vostri dispositivi senza alcuna difficoltà.

Un’altra caratteristica che rende unica la PANTUM BP2309W è la facilità di installazione. Per i sistemi operativi Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11, non è necessario scaricare alcuna applicazione: basta collegare il cavo USB e la stampante è pronta all’uso. Per altri sistemi Windows e Mac, l’installazione del driver con un solo clic semplifica ulteriormente il processo.

La stampante è compatibile con le cartucce toner originali PANTUM TL-2319 (1000 pagine) e TL-2310H (1600 pagine), garantendo una lunga durata e un’ottima qualità di stampa. La tecnologia toner professionale utilizzata contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale. Ogni acquisto include una cartuccia di toner iniziale da 500 pagine, un cavo USB, un cavo di alimentazione, un disco di installazione del driver e un manuale d’uso.

Le prestazioni della PANTUM BP2309W non deludono nemmeno per quanto riguarda la qualità di stampa. Con una velocità di avvio inferiore a 7,8 secondi e una risoluzione fino a 1200 x 600 dpi, questa stampante è in grado di gestire vari tipi di supporti, come carta comune A4, A5, A6, buste, cartoline ed etichette con grammature da 60 a 163 g/m².

Non solo la PANTUM BP2309W offre funzionalità eccellenti, ma è anche accompagnata da una garanzia standard di due anni dalla data di acquisto, che assicura tranquillità e protezione per lungo tempo. Approfitta subito di questo sconto eccezionale su Amazon e acquistala al prezzo ridicolo di soli 82,90 euro.