Stampante HP LaserJet M110w: prezzo BOMBA su Amazon (-58%)

La HP LaserJet M110w è una stampante laser monocromatica di alta qualità che non può mancare in nessun ufficio o casa moderna. Con uno sconto eccezionale del 58% disponibile su Amazon, questa stampante offre una combinazione di funzionalità avanzate e prezzo imbattibile, rendendola un’opzione irresistibile al prezzo stracciato di soli 79,90 euro, anziché 189,90 euro.

Stampante HP LaserJet M110w: un affare da prendere al volo

Questo modello compatto e versatile è perfetto per chi cerca una soluzione di stampa semplice ed efficace. Con una velocità di stampa fino a 20 pagine per minuto e una risoluzione di 600 x 600 dpi, la HP LaserJet M110w garantisce risultati nitidi e professionali ogni volta. Sebbene supporti la stampa fronte/retro, è necessario ruotare manualmente il foglio per stampare su entrambi i lati, un piccolo compromesso considerando l’incredibile sconto attuale.

La connettività è uno dei punti di forza di questa stampante. Grazie al Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, puoi stampare facilmente da qualsiasi dispositivo, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet. L’app HP Smart rende tutto ancora più semplice, permettendoti di gestire le operazioni di stampa in modo intuitivo e rapido.

La HP LaserJet M110w è compatibile con diversi formati di carta, inclusi A4, A5, A6, buste, cartoline e etichette, supportando grammature che vanno da 65 a 120 g/m². Questo la rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, dalla stampa di documenti quotidiani a progetti più specifici.

È importante notare che questa stampante è compatibile con le cartucce toner originali HP 142A Nero (W1420A). Include un firmware con misure di sicurezza dinamiche progettate per impedire l’uso di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP. Questo garantisce non solo una qualità di stampa costante, ma anche la longevità del dispositivo.

Approfittare di questa offerta su Amazon significa portare a casa una stampante affidabile, efficiente e facile da usare, risparmiando una somma considerevole. Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di stampa con la HP LaserJet M110w, un dispositivo che combina qualità e convenienza in modo impeccabile. Ma affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo ridicolo di soli 79,90 euro.