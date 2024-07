Stampante HP Envy: fronte e retro automatico, WiFi e scanner (-46%)

Se fai veloce oggi puoi mettere le mani su una stampante a getto d’inchiostro a colori spettacolare spendendo pochissimo. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello la stampante HP Envy a soli 64,90 euro, invece che 119,90 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a un maxi sconto del 46% che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare ben 55 euro sul totale. Inoltre avrai la possibilità di attivare il piano Instant Ink con 3 mesi gratuiti che ti permetterà di ricevere le cartucce direttamente a casa tua senza pagare nulla. Non solo, se sei abbonato ad Amazon Prime puoi pagare in comode rate a partire da 21,64 euro al mese per 3 mesi senza interessi. Se non sei accora inscritto fallo subito cliccando qui.

Stampante HP Envy: eccellenza a prezzo piccolo

La stampante HP Envy è sicuramente una delle migliori per il suo rapporto qualità prezzo e ora, con questo sconto gigantesco, è ancora meglio. Potrai stampare velocemente a colori con fronte e retro automatico, scannerizzare e fotocopiare i tuoi file.

Grazie alla sua connessione WiFi la puoi connettere al tuo computer o al tuo smartphone senza bisogno di cavi. E scaricando gratuitamente l’app puoi gestire le varie funzioni e vedere l’autonomia delle cartucce in tempo reale. Stampa fino a 20 ppm in bianco/nero e fino a 17 ppm a colori.

Fai alla svelta perché è un’offerta troppo allettante perché duri ancora a lungo. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista la tua stampante HP Envy a soli 64,90 euro, invece che 119,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.