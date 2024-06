Stampante HP DeskJet 2820e tua con 49€ appena, super OCCASIONE

Se devi stampare ogni giorno fogli e fogli di documenti o semplicemente fare solo qualche stampa ogni tanto, la scelta migliore per spendere poco è la stampante HP DeskJet 2820e. Se vai subito su Amazon la puoi acquistare a soli 49,99 euro, invece che 58 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 14% è da prendere all’istante, senza pensarci un secondo di più. Avrai così la possibilità di stampare in modo veloce su diversi formati. Avendo un design estremamente compatto occupa pochissimo spazio sulla scrivania. E poi il costo è veramente bassissimo.

Stampante HP DeskJet 2820e a prezzo da urlo

Non ci sono dubbi, la stampante HP DeskJet 2820e ha uno dei migliori rapporti qualità prezzo e oggi la potrai avere anche a meno. A una velocità di 7,5 ppm in bianco e nero e 5,5 ppm a colori. Inoltre la puoi connettere ai tuoi dispositivi in modalità WiFi. Questo ti permette quindi di poterla usare anche senza fili.

Non solo stampa a getto d’inchiostro a colori ma in grado inoltre di scansionare i documenti e quindi stamparli. È semplicissimo da usare e scaricando l’app dedicata la puoi gestire comodamente, vedendo anche l’autonomia delle cartucce. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di avere l’abbonamento a Instant ink per ben 3 mesi senza pagare nulla. Ti arriveranno per tutto questo tempo le cartucce direttamente a casa tua.

Dunque non aspettare che l’offerta scada, vai immediatamente su Amazon e acquista la tua stampante HP DeskJet 2820e a soli 49,99 euro, invece che 58 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.