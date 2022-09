Stampante HP con inchiostro INCLUSO: stampa, scannerizza, copia a 50€

Una stampante in casa serve sempre, altro che dover andare in copisteria per trasformare i file che hai sul computer in carta. Non l’hai mai acquistata perché non sai dove metterla? Allora con questa HP hai trovato proprio il prodotto che fa al caso tuo.

Dimensioni compatte e 4 mesi di inchiostro inclusi per non avere limiti. Con tanto di WiFi annesso stampi un po’ come vuoi e non hai limiti. Diciamo che con l’offerta in corso su Amazon non te la puoi lasciare scappare, collegati ora sulla pagina e acquistala con soli 53€.

Stampante HP: da oggi fai tutto a casa

Nonostante sia un modello base, se così si vuole definire, questa stampante HP non te ne fa mancare una. Ha tutto ciò che ti occorre per un utilizzo senza fronzoli perché sulla parte superiore ha anche uno scanner. Ciò significa che puoi stampare, scannerizzare ed effettuare copie di documenti, foto, file e così via.

Semplicissima da utilizzare, come ti ho anticipato è dotata di WiFi così puoi stampare direttamente da smartphone o computer senza la necessità di collegare il cavo.

Inchiostro? Ne hai per 4 mesi grazie al programma Istant Ink di HP che ti recapita a casa ciò di cui hai bisogno. I primi 4 mesi di vengono omaggiati e poi, puoi decidere se annullare l’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo o continuare in base al piano che più ti si addice. Partono da 0,99 centesimi al mese.

Che altro dirti se non che per l’utilizzo domestico, questa stampante HP è un vero gioiellino.

Approfitta immediatamente dello sconto su Amazon e porta a casa ciò di cui hai bisogno, ti colleghi ora su Amazon e risparmi il 22% portandola a casa con appena 53€. Le spedizioni sono rapide se hai Prime e sempre gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.