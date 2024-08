Stampante HP Color LaserJet 150nw: sconto IMPERDIBILE del 26%

La HP Color LaserJet 150nw è una stampante laser compatta e versatile, perfetta per chi cerca una soluzione affidabile per la stampa a colori e in bianco e nero. Grazie al suo design elegante e alle sue funzionalità avanzate, questa stampante rappresenta un’ottima scelta per uffici domestici o piccole imprese.

Attualmente in mega sconto del 26% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarla al prezzo speciale di soli 199,00 euro, anziché 269,90 euro.

Stampante HP Color LaserJet 150nw: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Questa stampante offre una connettività flessibile, permettendo di collegarsi tramite USB, Ethernet o Wi-Fi, per soddisfare tutte le esigenze di connessione. La possibilità di stampare da qualsiasi dispositivo connesso alla rete è un vantaggio notevole, specialmente in un contesto lavorativo dinamico dove la mobilità è fondamentale.

La HP Color LaserJet 150nw è in grado di gestire diversi formati di carta, tra cui A4, A5, A6, B5, B6, e buste (DL, C5, B5), con una velocità di stampa che raggiunge le 18 pagine al minuto. Questo la rende ideale per chi ha bisogno di produrre documenti rapidamente senza compromettere la qualità. Anche se la stampa fronte-retro è manuale, la facilità d’uso della macchina compensa ampiamente questa caratteristica.

Una delle peculiarità di questa stampante è il sistema di sicurezza dinamica, che viene periodicamente aggiornato tramite firmware. Questo garantisce che la stampante funzioni esclusivamente con cartucce dotate di chip HP originale, assicurando sempre la massima qualità di stampa e proteggendo l’integrità del dispositivo. Le cartucce compatibili includono i toner HP 117A nei colori Nero, Ciano, Giallo e Magenta, oltre al rullo di trasferimento immagine HP 120A.

Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 26%, un’opportunità da non perdere per chi desidera migliorare l’efficienza delle proprie operazioni di stampa. La HP Color LaserJet 150nw non offre funzioni di scansione o fotocopia, ma la sua specializzazione nella stampa di alta qualità a un prezzo competitivo la rende un investimento sicuro a soli 199,00 euro. Questo è il momento giusto per approfittare dell’offerta e aggiungere al proprio arsenale tecnologico una stampante performante e affidabile.