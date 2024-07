Stampante Epson Expression Home: sconto ESCLUSIVO del 20%

La stampante multifunzione Epson Expression Home XP-2200 è un’opportunità da non perdere, soprattutto con lo sconto del 20% disponibile oggi su Amazon. Questo dispositivo non solo offre una soluzione economica e affidabile per le tue esigenze di stampa, scansione e copia, ma anche una serie di funzionalità che la rendono un must-have per ogni casa o ufficio.

Approfitta di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 57,04 euro, anziché 71,56 euro.

Stampante Epson Expression Home: un’occasione da prendere al volo

Il design elegante e compatto della Epson Expression Home XP-2200 permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile, integrando in un’unica unità tutte le funzioni essenziali di cui hai bisogno. La connettività Wi-Fi integrata consente di stampare e scansionare in modalità wireless da qualsiasi angolo della casa, mentre la funzione Wi-Fi Direct permette di eseguire stampe anche senza una rete wireless, rendendo il processo ancora più semplice e flessibile.

Un altro punto di forza della Epson Expression Home XP-2200 è la compatibilità con dispositivi mobili. Grazie all’app Epson Smart Panel, puoi stampare, scansionare e molto altro direttamente dal tuo smartphone o tablet. Inoltre, l’app Epson Creative Print offre la possibilità di trasformare le tue foto in album fotografici, biglietti d’auguri, collage e molte altre creazioni personalizzate.

La convenienza è un altro aspetto che distingue questa stampante. Il set di inchiostri a quattro colori Ananas 604 di Epson garantisce stampe nitide e brillanti, combinando inchiostri dye a colori con il nero a pigmenti per risultati di alta qualità. Grazie alle cartucce di inchiostro separate, disponibili nei formati standard e XL, puoi sostituire solo il colore che esaurisce, riducendo così i costi complessivi.

Inoltre, con l’acquisto della Epson Expression Home XP-2200, avrai diritto a tre mesi di abbonamento gratuito a ReadyPrint Flex. Questo servizio innovativo monitora automaticamente i livelli di inchiostro e ti invia nuove cartucce direttamente a casa prima che si esauriscano, garantendo che tu non rimanga mai senza. Iscrivendoti con il codice EPSON3, i nuovi clienti possono ottenere i primi tre mesi gratis, risparmiando fino al 70% sui costi dell’inchiostro.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di migliorare la tua esperienza di stampa con la Epson Expression Home XP-2200, disponibile oggi su Amazon con uno sconto eccezionale del 20%. Sfrutta al meglio questa offerta per portare a casa un dispositivo multifunzione di qualità superiore, al prezzo ridicolo di soli 57,04 euro.