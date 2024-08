Stampante 3D Anycubic Photon Mono M5s: sconto ESCLUSIVO del 21%

La stampante a resina Anycubic Photon Mono M5s rappresenta un’eccellenza tecnologica per chi desidera ottenere stampe 3D di qualità straordinaria. Con il suo schermo LCD da 10,1 pollici a risoluzione 12K, capace di raggiungere una risoluzione HD di 11520 x 5120 e un incredibile rapporto di contrasto di 480:1, ogni dettaglio viene riprodotto con precisione millimetrica, fino a una precisione XY di 19 x 24 micron. Le stampe 3D risultano così dettagliate da rendere perfino i particolari più sottili, come i capelli umani, perfettamente definiti. Attualmente in super sconto del 21% su Amazon, oggi la puoi acquistare al prezzo speciale di soli 299,99 euro, anziché 379,99 euro.

Stampante 3D Anycubic Photon Mono M5s: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più innovative di questa stampante è il sistema di autolivellamento intelligente. Dotata di un sensore meccanico sul braccio a sbalzo, la Anycubic Photon Mono M5s rileva automaticamente l’adattamento tra la piattaforma di stampa e il modulo di livellamento flottante, regolando il tutto per garantire una stampa senza errori. Questo sistema innovativo elimina completamente il rischio di errori di livellamento, rendendo ogni stampa un successo garantito.

Ma la vera forza di questa stampante risiede nella sua velocità. Con una media di 105 mm/h, la Photon Mono M5s è tre volte più veloce rispetto alle sue concorrenti. Grazie alla pellicola di rilascio ad alta velocità di terza generazione, la forza di rilascio è ridotta, aumentando l’efficienza e la velocità di distacco dei modelli stampati. Questo significa meno tempo d’attesa e più produttività.

L’efficienza è ulteriormente garantita dai controlli automatici pre-stampa, che verificano lo stato del dispositivo e della resina, e dalla capacità di rilevare e analizzare gli errori comuni di stampa. Queste funzionalità intelligenti rendono la Photon Mono M5s un vero alleato per chiunque voglia ottimizzare il proprio workflow.

Il software di slicing Anycubic Photon Workshop 3.1, aggiornato con la nuova “Modalità intelligente”, è stato appositamente progettato per adattare automaticamente i parametri di esposizione, riducendo il rischio di errori e garantendo sempre il massimo della precisione.

Oggi, la Anycubic Photon Mono M5s è disponibile con uno sconto del 21% su Amazon, un’opportunità imperdibile per chiunque desideri portare la propria esperienza di stampa 3D a un livello superiore, al prezzo speciale di soli 299,99 euro.