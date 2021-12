Nothing Ear (1): rivelata l'edizione NERA, ufficiale

La scorsa settimana, abbiamo segnalato un'imminente variante di colore nero relativa agli auricolari Nothing Ear (1). Ora, la compagnia di Pete Lau ha messo a tacere tutte le voci annunciando la suddetta iterazione del suo unico prodotto in listino.

Nothing Ear (1): in nero sono bellissimi

A parte la nuova combinazione di colori, che permette di avere gli auricolari in plastica trasparente con finitura nera opaca, queste cuffie sono funzionalmente identiche alla variante bianca rilasciata all'inizio di quest'anno.

L'edizione nera delle cuffie è dotata di auricolari ultraleggeri che pesano solo 4,7 grammi ciascuno. Il TWS sfoggia un driver dell'altoparlante da 11,6 mm e supporta la cancellazione attiva del rumore. L'azienda indica che si possono avere fino a 5 ore di ascolto con gli auricolari, mentre l'autonomia si estende fino a 34 ore con la custodia di ricarica. In particolare, la cover supporta la ricarica wireless. L'edizione limitata delle Nothing ear (1) nera è dotata di resistenza al sudore e all'acqua IPX4 e dispone di un'app mobile dedicata per Android e iOS.

Proprio come il modello originale da cui deriva, anche la nuova edizione nera dell'Ear (1) sarà resa disponibile con la versione incisa gratuita per i primi 100 clienti.

Nothing ha inoltre annunciato che in determinati paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Giappone, consentirà alle persone di acquistare l'edizione nera dell'orecchio (1) con Bitcoin, Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) e Dogecoin (DOGE ).

Da noi ovviamente, si potranno acquistare al solo prezzo (99€) con i classici metodi di pagamento. Curiosamente, si vocifera che l'azienda rilascerà a breve uno smartphone di punta, ma questa è solo una speculazione per il momento.