SSD WD My Passport da 4TB in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon

Attualmente, su Amazon puoi approfittare di un interessante sconto del 5% sull’hard disk portatile WD My Passport da 4 TB, che lo porta a un prezzo di soli 143€ invece di 152,99€.

Questo dispositivo di archiviazione è stato progettato appositamente per essere utilizzato con i dispositivi Mac, garantendo una perfetta integrazione e semplicità d’uso. La sua interfaccia USB-C consente di sfruttare le tecnologie più recenti, rendendo la connessione ai tuoi dispositivi un gioco da ragazzi.

Con l’acquisto di questo hard disk, riceverai anche il software di backup, che ti permette di gestire in modo efficiente e sicuro i tuoi dati. Puoi pianificare backup personalizzati e impostare una password per proteggere l’accesso ai tuoi file, assicurando che le tue informazioni siano al sicuro.

La crittografia hardware AES a 256 bit integrata nell’unità My Passport for Mac è una caratteristica chiave per garantire la protezione dei tuoi dati. Questo livello di sicurezza avanzato ti offre la tranquillità di sapere che i tuoi dati sono al sicuro da occhi indiscreti.

La versatilità dell’unità My Passport for Mac è evidente nella sua compatibilità con entrambi i principali sistemi operativi, Mac e Windows. Inoltre, un driver HFS+ è disponibile per i sistemi operativi Windows 10 e successivi, semplificando la lettura e la scrittura dei dati sull’unità senza la necessità di riformattare.

Se stai cercando un dispositivo di archiviazione portatile affidabile e versatile per il tuo Mac, l’offerta speciale sull’hard disk WD My Passport for Mac da 4 TB potrebbe essere l’occasione perfetta. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ad un prezzo speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.