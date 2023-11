SSD Samsung T7 Portable: un'OCCASIONE imperdibile (-33%)

L’archiviazione portatile non è mai stata così veloce, affidabile e conveniente grazie all’offerta speciale su Amazon del Samsung T7 Portable SSD, con uno sconto del 33%. Questo prodotto è una vera rivoluzione nell’ambito dello storage portatile e offre prestazioni eccezionali a un prezzo imbattibile. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 79,99 euro.

SSD Samsung T7 Portable: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Uno dei punti di forza del Samsung T7 Portable è la sua incredibile velocità di trasferimento, che può raggiungere fino a 1.050 MB/s. Questo significa che il T7 è 9.5 volte più veloce di un tradizionale HDD, permettendoti di trasferire file di grandi dimensioni in pochi istanti. Che tu stia lavorando con video ad alta risoluzione, giochi o semplicemente desideri migliorare l’efficienza del tuo sistema, questo SSD ti permette di farlo in modo impeccabile.

L’interfaccia USB 3.2 Gen 2 offre una connettività estremamente veloce, con una velocità di trasferimento fino a 10 Gbps ed è completamente retrocompatibile, il che significa che puoi usarlo con dispositivi più datati senza problemi. La solidità è un’altra caratteristica distintiva del T7 Portable. La sua robusta scocca in metallo lo rende in grado di sopportare cadute da fino a 2 metri di altezza, garantendo la sicurezza dei tuoi dati anche nelle situazioni più impegnative.

La tua privacy è importante, e il Samsung T7 Portable lo capisce. Questo SSD offre protezione con password opzionale e crittografia hardware AES a 256 bit, assicurando che i tuoi dati rimangano privati e sicuri.

La compatibilità del T7 è eccezionale, supportando una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 7 e versioni successive, Mac OS X 10.10 e versioni successive e Android 5.1 (Lollipop) e versioni successive. Tuttavia, tieni presente che le versioni precedenti potrebbero non essere supportate.

In breve, il Samsung T7 Portable è l’ideale per chi cerca uno storage esterno affidabile, veloce e sicuro. Con lo sconto del 33% su Amazon, ora è il momento perfetto per fare questo investimento. Non perdere questa occasione per migliorare le tue esperienze di archiviazione e trasferimento dati. Acquistalo subito al prezzo speciale di soli 79,99 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

