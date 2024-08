SSD Samsung 4TB: fulmineo, resistente e scontatissimo (-19%)

Per chi desidera potenziare significativamente le prestazioni del proprio PC o laptop, l’SSD Samsung 870 EVO da 4TB rappresenta una scelta consigliatissima. Con una tecnologia avanzata e funzionalità di livello professionale, questo modello garantisce un’esperienza d’uso ottimale: perfetto per chi esige sempre il meglio per il proprio hardware.

Cogli al volo questa occasione: l’SSD Samsung 870 EVO da 4TB è ora disponibile con uno sconto esclusivo del 19% su Amazon. Acquistalo subito a soli 356 euro invece dei consueti 439 euro, prima che il prezzo torni a salire.

Minimo storico per l’SSD Samsung 870 EVO da 4TB

L’SSD Samsung 870 EVO da 4TB offre prestazioni di alto livello, con velocità di lettura fino a 560 MB/s e di scrittura fino a 530 MB/s, grazie alla tecnologia Intelligent Turbo Write. È facile da installare e compatibile con PC desktop e laptop dotati di interfaccia SATA da 2.5 pollici. Il processo di aggiornamento è super intuitivo grazie al software dedicato, che guida l’utente passo dopo passo. Inoltre, il software Samsung Magician 6 offre una serie di strumenti per gestire il tuo SSD, consentendoti di monitorare lo stato del dispositivo, ottimizzare le prestazioni e ricevere aggiornamenti in tempo reale.

Non lasciarti sfuggire questa promozione: aggiungi subito al carrello l’SSD Samsung 870 EVO da 4TB ad un prezzo straordinario e ricorda che la consegna sarà veloce e gratuita.