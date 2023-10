SSD Samsung 1TB: velocità spettacolari, ottime per il GAMING

Ottieni uno storage super veloce per qualsiasi archiviazione, anche gaming! Acquista l’ottimo SSD Samsung T7 da 1TB a soli 69,99 euro, invece di 139,99 euro. Grazie a questo sconto del 50% ottieni spazio extra per i tuoi videogiochi e le tue passioni. Infatti, questo dispositivo è in grado di raggiungere velocità di lettura fino a 1050 MB/s e di scrittura fino a 1000 MB/s. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Cosa stai aspettando? Approfittane subito.

SSD Samsung 1TB: la scelta perfetta se vuoi velocità e spazio di archiviazione

La vera soluzione alla tua necessità di spazio extra e velocità è l’ottimo SSD Samsung T7 da 1TB. Infatti, questo dispositivo è in grado di offrire prestazioni perfette per qualsiasi utilizzo, anche in gaming. Infatti, è consigliato per la gestione di giochi su PC e Console, come PlayStation, Xbox, Wii e altre. La struttura super resistente è stata pensata e realizzata per mantenere basse le temperature interne, così da garantire sempre la massima velocità possibile anche quando sotto sforzo.

Acquistalo subito a soli 69,99 euro, invece di 139,99 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 23,33 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

