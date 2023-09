SSD Portatile Samsung ideale per il Gaming a soli 79€

Hai esaurito tutto lo spazio per installare i tuoi giochi preferiti su computer o console? Non disperare, oggi su Unieuro c’è la soluzione al tuo problema. Ottieni 1TB di spazio extra per il tuo gaming grazie al fantastico SSD Portatile Samsung T7, tuo a soli 79,99 euro, invece di 139,99 euro. Risparmio assicurato e qualità garantita con questo articolo di alta gamma che include tantissimi comfort per l’archiviazione portatile.

Collegalo al tuo computer da gaming o alla tua console per avere altri 1000GB su cui spostare o installare molti giochi che ami. Grazie alla velocità di lettura, che raggiunge i 1050 MB/s, hai un dispositivo perfetto che ridurrà notevolmente anche i tempi di caricamento dei videogame. Grazie alla velocità di scrittura, fino a 1000 MB/s il trasferimento dati è molto veloce e pratico. Insomma questo dispositivo è una bomba.

SSD Portatile Samsung T7: anche tasso zero

Con Unieuro acquisti il fantastico SSD Portatile Samsung T7 sfruttando la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 183,30 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Cosa stai aspettando? Mettilo subito nel carrello e approfitta di tutti questi vantaggi. Essendo multidispositivo lo utilizzi con tutti i tuoi device. Inoltre, la tecnologia Plug & Play garantisce abbinamenti rapidi e senza la necessità di installare software aggiuntivi e né tanto meno driver di installazione. Insomma, questo SSD Portatile è pratico, veloce e sicuro.

