SSD Portatile Lenovo 2TB a soli 132€ è una FAVOLA

Se cerchi più spazio per i tuoi dispositivi, anche per i tuoi videogiochi, allora la scelta perfetta per te è l’unità SSD Portatile Lenovo PS6 da 2TB. Oggi lo trovi in offerta speciale sul Lenovo Store. Approfitta subito del 29% di sconto. Ora lo acquisti a soli 132,31€, invece di 189€.

Per ottenere questo prezzaccio regalo devi usare il Coupon AUGUST. Solo così ottieni tutto questo risparmio. Tra l’altro la consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 rate a tasso zero.

SSD Portatile Lenovo PS6 da 2TB: ottimo per archiviazione e gaming

Una delle caratteristiche speciali dell’unità SSD Portatile Lenovo PS6 da 2TB è che, nonostante sia esterno, conserva tutte le caratteristiche di velocità e potenza necessarie per il gaming e un trasferimento dati velocissimo. Questo storage imbattibile è tuo al 29% di sconto con il Coupon AUGUST.

In viaggio o sulla scrivania, la sua struttura in alluminio è leggera, ma allo stesso tempo solida. Grazie ai materiali premium, la scocca è in grado di dissipare il calore generato da un utilizzo importante. Ideale per presentazioni, sessioni di gaming, editing di video e molto altro ancora.

La tecnologia USB 3.2 Gen 1 assicura velocità e prestazioni elevate sia in lettura che in scrittura. Le sue dimensioni ridotte garantiscono un’ottima portabilità. Acquistalo ora a soli 132,31€ con il Coupon AUGUST.