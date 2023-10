SSD portatile da 1TB VELOCISSIMO e ROBUSTO al 30% in meno

Il tuo computer è diventato improvvisamente lento perché ci sono troppi file? Invece di cancellarli trasferiscili e portateli sempre dietro. Oggi puoi avvalerti di una promozione spettacolare che trovi su Amazon e acquistare questo SSD portatile da 1 TB a soli 75,99 euro, invece che 107,99 euro.

Grazie al 30% di sconto potrai risparmiare ben 32 euro sul totale. Puoi trasferire i file da un posto all’altro in modo veloce ed è perfettamente compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi. Tieni presente che questa offerta è un esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

SSD portatile da 1 TB con USB 3.2 a prezzo minuscolo

Sono davvero tante le caratteristiche interessanti che rendono questo dispositivo un ottimo acquisto, ma andiamo per ordine. Intanto si fa apprezzare per il suo design accattivante e nello stesso tempo molto robusto. È resistente agli urti e pesa solo 53 grammi. Quindi te lo puoi mettere tranquillamente in tasca senza che ti dia fastidio.

Grazie all’interfaccia USB 3.2ha una velocità di lettura fino a 1050 MB/s e di scrittura fino a 1000 MB/s. In questo modo vedrai i tuoi file trasferiti da una cartella all’altra in un istante. Ed è compatibile per Windows, Mac, Android e consolle di gioco senza la necessità di software o installazioni.

Questa è ovviamente una promozione destinata a durare poco quindi fai presto prima che scada. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello questo SSD portatile da 1 TB a soli 75,99 euro, invece che 107,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.