SSD portatile da 1TB per PC, smartphone e Tablet a un prezzaccio (68€)

Hai bisogno di un dispositivo di archiviazione per spostare i tuoi tanti file che possiedi in modo da alleggerire il computer o trasferire i dati sui tuoi dispositivi mobili? Allora non perdere questa straordinaria occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l’SSD portatile ORICO da 1 TB a soli 68,49 euro, invece che 97,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Dunque ricapitolando, puoi avvalerti di un ribasso del 25% già applicato più un ulteriore sconto con il coupon per un risparmio totale di oltre 29 euro. Indubbiamente una straordinaria promozione. Si tratta infatti del prezzo più basso registrato finora su Amazon e quindi dovrai essere veloce.

SSD portatile da 1TB per ogni piattaforma

Oltre al prezzo, chiaramente molto basso, l’SSD portatile ORICO è in grado di collegarsi a qualsiasi dispositivo. Potrai usarlo su computer, notebook, smartphone e tablet. Troverai infatti incluso un cavetto USB 2 in 1 che semplificherà la connessione ai vari dispositivi che possiedi. Potrai trasferire file ad esempio dal computer allo smartphone e viceversa senza problemi.

Ha un design estremamente compatto e anche robusto per resistere agli urti e garantire la massima sicurezza dei dati che ci sono all’interno. Possiede un’asola sulla parte alta che ti consente di agganciarlo a un portachiavi o a uno zainetto. Ti puoi godere la bellezza di 1 TB di spazio disponibile che non si esaurisce mai. Inoltre gode di una velocità di trasferimento dati fino a 1050 MB/s.

Non perdere tempo perché ce n’è poco. Chiaramente a questo prezzo lo vorranno tutti ma le unità disponibili non sono infinite. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo SSD portatile ORICO da 1 TB a soli 68,49 euro, invece che 97,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.