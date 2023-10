SSD esterno Samsung T7 Shield da 1TB scontato del 35% su Amazon

Se siete tra coloro i quali la memoria di archiviazione non basta mai, ma allo stesso tempo non siete disposti a rinunciare alle prestazioni, alla robustezza e non volete spendere grosse cifre, allora abbiamo il prodotto che fa per voi. Stiamo parlando dell’SSD esterno Samsung T7 Shield da 1TB il cui prezzo, su Amazon nella bellissima colorazione blu, scende incredibilmente da 129,99 euro a soli 84,90 euro grazie allo sconto del 35%. Il risparmio è di oltre 40 euro e il prezzo finale è uno tra i più bassi di sempre per questo taglio di memoria.

SSD esterno Samsung T7 Shield da 1TB: caratteristiche principali

Straordinariamente resistente, veloce e compatto. Il nuovo Samsung T7 Shield offre prestazioni superiori anche in condizioni ambientali estreme. La super velocità interna e il design robusto consentono di lavorare in maniera fluida su qualsiasi progetto, anche per rapide operazioni di editing. Trasferisci file enormi in un attimo con l’USB 3.2 Gen 2 e il PCle NVMe raggiungi velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 1.050/1.000 MB/s per l’ editing direttamente dal drive. La scocca in gomma con Dynamic Thermal Guard controlla il calore consentendo di mantenere prestazioni costanti.

Adatto ad ogni occasione sia per la postazione di lavoro sia se decidiate di spostarti all’aperto, i vostri dati saranno al sicuro da acqua e polvere con la certificazione IP65. Il design robusto e la struttura in elastomero all’avanguardia aggiungono ulteriore resistenza, consentendo di sopportare anche cadute da un’altezza fino a 3 metri. Collegati facilmente ai dispositivi che usi ogni giorno: PC, Mac, dispositivi Android, console di gioco e altro ancora. Impostate la password e scaricate gli ultimi aggiornamenti del firmware con il software SSD portatile disponibile per PC, Mac, smartphone e tablet Android. Con il Software Samsung Magician potete anche controllare lo stato di salute del drive, migliorare le performance e proteggere i dati.

Cosa state aspettando? Quello che vi stiamo proponendo è un prodotto estremamente versatile e dalle ottime prestazioni, ideale per ogni utilizzo. Grazie allo sconto del 35% per la colorazione blu può essere acquistato su Amazon a soli 84,90 euro, un prezzo a dir poco conveniente per un’unità NVMe portatile da 1TB e per di più Samsung. Con Prime potrà essere vostro in pochissimi giorni e senza ulteriori costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.