SSD Esterno Samsung SUPER VELOCE a soli 89€

L’ottimo SSD Esterno Samsung da 1TB è la soluzione perfetta per qualsiasi esigenza di storage portatile. Estremamente veloce, scrittura e lettura dei dati sono rapidissimi. La lettura dei dati è così veloce che puoi utilizzarlo tranquillamente per il tuo gaming con computer e console. Grazie a questo disco riduci i tempi di caricamento per giocare subito ai tuoi videogame preferiti. Gestisci contenuti multimediali in totale sicurezza e ovunque. Acquistalo subito a soli 89 euro, invece di 139,99 euro.

SSD Esterno Samsung 1TB: il prezzo su MediaWorld è spettacolare

Con soli 89 euro acquisti l’SSD Esterno Samsung da 1TB. La scocca in metallo garantisce una resistenza pazzesca in viaggio e un’ottima dissipazione del calore anche durante le sessioni più intensive. Plug & Play, lo colleghi al tuo dispositivo e in un attimo è pronto all’uso. Trasferisci i tuoi giochi da computer o console a questo storage per ottenere più spazio di archiviazione e una maggiore velocità nel caricamento delle sessioni di gioco.

Mettilo subito in carrello a soli 89 euro, invece di 139,99 euro. Acquistandolo online sul sito di MediaWorld lo prenoti subito e puoi ritirarlo gratuitamente al pronto presso il negozio più comodo da raggiungere. Inoltre, hai tutta la garanzia offerta da questa importante catena commerciale.

