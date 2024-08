SSD esterno da 2TB in offerta: velocissimo e indistruttibile (-24%)

L’SSD esterno Western Digital My Passport da 2TB rappresenta una soluzione sicura ed affidabile per l’archiviazione di file numerosi o di grandi dimensioni, compresi i documenti aziendali oppure i contenuti multimediali per l’intrattenimento. Grazie al suo design compatto e resistente, si rivela facilissimo da trasportare: ideale per chi è sempre in movimento e necessita di avere con sé i propri dati senza occupare troppo spazio.

Questa è un’occasione da non perdere: l’SSD esterno Western Digital da 2TB è ora disponibile su Amazon con uno sconto folle del 24%, a soli 197 euro anziché i 257 euro di listino. Non aspettare troppo e ordinalo subito, prima che l’offerta scada.

Crollo di prezzo per l’SSD esterno WD da 2TB

L’SSD esterno Western Digital My Passport sfrutta la tecnologia NVMe per garantire prestazioni sempre elevate, con velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s. La sicurezza dei dati è assicurata dalla crittografia hardware AES a 256 bit, con annessa password personale a tua scelta.

Costruito per resistere a urti, vibrazioni e cadute da altezze fino a 2 metri, rappresenta anche una scelta consigliatissima per il backup dei dati. Compatibile con le porte USB 3.2 Gen-2 e USB C, include anche un adattatore USB A per garantirne l’uso con dispositivi meno recenti.

Non aspettare oltre e salva nel carrello il tuo SSD esterno Western Digital My Passport da 2TB ad un prezzo imbattibile: con la spedizione veloce e gratuita, potrai riceverlo comodamente a casa in pochissimo tempo.