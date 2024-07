SSD esterno 500GB: a meno di 90€ è il più potente e resistente

L’SSD esterno Western Digital My Passport da 500GB è la soluzione ideale per archiviare contenuti multimediali e documenti, sia per lavoro che per svago. Un apparecchio compatto e leggero, il che lo rende facile da trasportare ovunque tu vada. Il costo contenuto poi crea le basi per un vero e proprio affare.

Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon: con uno sconto speciale del 21%, oggi l’SSD esterno WD è disponibile a soli 86 euro invece di 109 euro, per cui completa l’acquisto prima che sia tardi.

Crollo di prezzo per l’SSD esterno WD da 500GB

La tecnologia NVMe garantisce velocità elevate: in lettura fino a 1.050 MB/sec ed in scrittura fino a 1.000 MB/sec. Proteggi i tuoi file con la crittografia hardware AES a 256 bit, configurabile tramite una password da te impostata.

Costruito per resistere nel tempo, questo SSD è robusto ed in grado di sopportare urti, vibrazioni e cadute fino a 2 metri. Perfetto per operazioni di backup, è compatibile con porte USB 3.2 Gen-2 ed USB C, oltre ad includere un adattatore USB A per sistemi meno recenti.

Le scorte sono limitate, quindi non perdere tempo: aggiungi subito al carrello l’SSD esterno Western Digital My Passport da 500GB ed approfitta della spedizione rapida e gratuita per riceverlo direttamente a casa tua.