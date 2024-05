SSD 4TB Samsung: uno SCONTO di cui approfittare ORA (-29%)

Se desideri potenziare notevolmente le prestazioni del tuo PC, l’SSD Samsung 870 EVO da 4TB è la soluzione perfetta ad un prezzo decisamente più basso del solito. Grazie alla sua tecnologia avanzata ed a caratteristiche di livello professionale, questo SSD è in grado di assicurarti un’esperienza informatica al top: impossibile farne a meno per chi cerca il massimo.

Non lasciarti scappare questa opportunità, l’offerta è quasi al termine: approfitta subito di un clamoroso sconto del 29% su Amazon e porta a casa oggi stesso l’SSD Samsung 870 EVO da 4TB per soli 311 euro anziché 439 euro.

Maxi offerta per l’SSD Samsung 870 EVO da 4TB

L’SSD Samsung 870 EVO offre una velocità operativa che oscilla tra i 560 ed i 530 MB/s, grazie alla tecnologia Intelligent Turbo Write che accelera il processo di scrittura dei dati, garantendo prestazioni elevate in ogni situazione. Passare a questo SSD è semplice per chiunque abbia un PC desktop o un laptop compatibile con lo standard SATA da 2.5 pollici: un software dedicato ti guiderà attraverso l’intero processo di aggiornamento, rendendolo rapido e senza complicazioni.

Inoltre, il software Samsung Magician 6 ti offre una serie di strumenti per gestire al meglio il tuo nuovo SSD. Potrai monitorarne lo stato in ogni momento, ottimizzarne le performance e restare sempre al corrente sugli ultimi aggiornamenti disponibili. Non perdere tempo: aggiungi al carrello il tuo nuovo SSD Samsung 870 EVO da 4TB e risparmia 128 euro, prima che le scorte si esauriscano: la spedizione sarà veloce e gratuita.