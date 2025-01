Squid Game 3: quando esce su Netflix? Data ufficiale e nuove immagini

Squid Game 3, la stagione finale della serie tv che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo, sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal prossimo 27 giugno.

L’annuncio ufficiale è stato fatto durante l’evento globale Next on Netflix, trasmesso in simultanea in dodici Paesi, tra cui l’Italia. Oltre alla data, sono stati rilasciati anche il primo poster ed alcune nuove immagini.

Squid Game 3: trama e anticipazioni dei nuovi episodi

Immagini

Il poster di Squid Game 3 rivela alcuni dettagli interessanti: le sagome di due bambole, Young-hee, già simbolo del letale gioco di “Un, due, tre, stella” della prima stagione, e Chul-su, un personaggio inedito descritto come il “fidanzato” di Young-hee. Entrambi sono ispirati a figure della letteratura coreana per bambini e, stando alle prime indiscrezioni, avranno un ruolo centrale nei nuovi e spietati giochi.

Le immagini rilasciate hanno per protagonisti anche diversi volti noti di Squid Game: Gi-hun (Lee Jung-jae), il Front Man (Lee Byung-hun) e altri personaggi cari al pubblico, come la Guardia 011, Hyun-ju e la curiosa coppia madre-figlio vista nella seconda stagione. Il cast, ancora una volta, promette di emozionare e tenere gli spettatori col fiato sospeso.

La terza stagione di Squid Game chiuderà il cerchio sulla storia di Gi-hun, deciso a mettere fine ai giochi mortali. Ma il creatore della serie Netflix non esclude la possibilità di eventuali spin-off, lasciando aperto uno spiraglio per futuri sviluppi. Al momento, però, gli occhi sono tutti puntati al 27 giugno.

Squid Game, creato da Hwang Dong-hyuk, ha fin dal suo debutto macinato record su record, affermandosi come fenomeno globale. La prima stagione è tuttora la più vista su Netflix, mentre la seconda, lanciata lo scorso dicembre, ha registrato 68 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni e conquistato il primo posto nelle Top 10 di 92 Paesi.

Una gestione comunicativa sapiente ha accompagnato l’attesa per l’ultimo capitolo: già lo scorso anno, un teaser trapelato da Netflix Corea aveva svelato la data del 27 giugno per l’uscita di Squid Game 3, poi confermata ufficialmente.