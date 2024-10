Squid Game 2: tutto il cast tra personaggi nuovi e riconfermati

La conferma di Squid Game 2 è stata davvero una sorpresa per molti fan di questa serie TV Netflix. Molti infatti pensavano che si trattasse di una serie one-and-done, senza un seguito. In realtà questo titolo è piaciuto così tanto che il colosso dello streaming statunitense non poteva perdersi un altro successo.

Dopo il recente trailer ufficiale della seconda stagione di Squid Game, sappiamo anche la data di uscita a catalogo Netflix. I nuovi episodi saranno disponibili a partire dal prossimo 26 dicembre 2024. Una buona notizia dato che effettivamente non manca molto a quella data e per molti sarà un bel regalo.

Adesso però sappiamo qualcosa in più di questa serie TV di successo Netflix. Infatti, sono stati rivelati tutti i personaggi nuovi e riconfermati di Squid Game 2. Vediamo quindi chi incontreremo nei nuovi episodi di questo titolo che continua a far parlare di sé quanto quasi La Casa di Carta.

Squid Game 2: il cast completo della nuova stagione

Con Squid Game 2 continuerà il gioco, ma questa volta Gi-hun ha un nuovo obiettivo oltre a quello di sopravvivere: distruggere definitivamente le prove che uccidono quasi tutti i concorrenti. Ecco la sinossi ufficiale della seconda stagione:

Tre anni dopo aver vinto lo Squid Game, il Giocatore 456 ha rinunciato ad andare negli Stati Uniti e torna con una nuova risoluzione in mente. Gi-hun si tuffa ancora una volta nel misterioso survival game, iniziando un altro gioco di vita o di morte con nuovi partecipanti riuniti per vincere il premio di 45,6 miliardi di won.

Quindi da tempo sappiamo che il protagonista ci sarà ancora. Visto che non abbiamo molti sopravvissuti dalla stagione 1, chi farà il suo ritorno nel cast con i nuovi episodi della seconda stagione? Ecco chi è ritornato sul set:

Lee Jung-Jae nel ruolo di Seong Gi-Hun Lee

Byung-hun nel ruolo del frontman

Gong Yoo nel ruolo del reclutatore

Wi Ha-jun nel ruolo di Hwang Jun-Ho

Abbiamo anche detto che nuovi personaggi si uniranno al cast della seconda stagione di Squid Game, ma al momento non sappiamo quale sarà il ruolo che interpreteranno:

Yang Dong-geun

Kang Ae Sim

Davide Leva

Lee Jin-Uk

Yim Si Wan

Kang Ha-Neul

Il parco Gyu-Young

Il parco Sung-Hoon

Jo Yu-Ri

Choi Seung Hyun

Roh Jae Won

Won Ji-An

Non ci resta che aspettare l’uscita ufficiale di Squid Game 2 programmata per il prossimo 26 dicembre 2024 su Netflix.